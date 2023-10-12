ПСБ: Индекс МосБиржи может сегодня оказаться ниже отметки 3100 пунктов

Аутсайдерами могут стать акции из сектора горной добычи и металлургии, под давлением также будут бумаги нефтегазовых компаний. Вполне вероятно, что волна распродаж захлестнёт и внутренние сектора

Облигации Решение об обязательной продаже валютной выручки поддержит рынок ОФЗ



В фокусе

РФ вводит обязательную продажу валютной выручки для крупных экспортеров на полгода



Вчера поздно вечером президент РФ В. Путин подписал указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)". Обязательство по продаже валютной выручки на внутреннем рынке вводится сроком на полгода - ряд ведущих экспортеров, список которых утвержден, будет обязан зачислять поступающую валюту на счет в уполномоченных банках и осуществлять ее продажу на внутреннем валютном рынке. Размеры и в сроки реализации поступающей на счета валюты правительство установит в течение суток.



Долгожданное решение властей по ужесточению мер валютного контроля, как мы рассчитываем, позволит устранить сформировавшийся навес спроса над предложением валюты, - следствие искажения валютной структуры платежного баланса, вызванное, в первую очередь, ростом экспортных расчетов в рублях при большей доле валютных расчетов за импорт и оттока капитала. И, в сочетании с увеличением налоговых выплат (в том числе и начала разовых выплат разового налога на сверхприбыль по льготной ставке) в этом месяце, дают нам основания понизить прогнозный ориентир по курсу доллара на конец месяца с 95-100 руб. до 90-95 руб.



Сегодня утром курс доллара активно отыгрывает перспективы скорого увеличения предложения валюты, откатившись к уровню 97 руб. Высокая волатильность на валютном рынке в течение дня останется высокой. Сегодня видим целевым диапазоном по доллару зону 95-98,5 руб. Не исключаем до конца недели теста нижней его границы.



Самолет и ЛУКОЙЛ вчера тестировали «круглые» уровни



4000 рублей – выше этого уровня вчера поднимались котировки акций Самолёта, впервые с февраля 2022 г. Росту акций способствуют ожидания сильных результатов за III квартал из-за рекордного спроса на новостройки в Москве в августе и сентябре. Самолёт является самым быстрорастущим девелопером, а также осуществляет программу обратного выкупа акций до 10 млрд руб. до конца 2023 года. Наша целевая цена для акций Самолета – 5300 руб.



7000 рублей – выше этого уровня вчера поднимались котировки акций ЛУКОЙЛа, также впервые с февраля 2022 г.



ЛУКОЙЛ вернулся к раскрытию информации по МСФО, отчет за I полугодие оказался сильным. Потенциально есть возможность выплаты дивидендов 570 руб. на акцию. Учитывая высокие рублевые цены на нефть, результаты II полугодия ожидаются еще лучше. Соответственно, дивиденды за год могут превысить 1000 руб. на акцию, доходность 14–15%. Дополнительным фактором привлекательности акций считаем ожидаемый выкуп бумаг у нерезидентов с дисконтом. Считаем, что акции компании – отличный вариант для инвесторов. Наша целевая цена на горизонте 12 месяцев – 7950 руб.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи во время основной сессии обновил локальный максимум, однако по итогам дня оказался в ощутимом минусе после введения новых мер, направленных на стабилизацию ситуации на валютном рынке. Объёмы торгов акциями резко выросли, составив 98,6 млрд руб., - максимальное значение с 20 сентября. В целом, на протяжение всего вчерашнего дня наблюдалась смешанная динамика бумаг. После утренней просадки индекс смог восстановить потери за счёт ощутимого роста бумаг ЛУКОЙЛа, которые вчера поднимались выше 7000 руб. Ситуация сильно изменилась во время вечерней сессии, когда появились сообщения о том, что Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже части валютной выручки крупными экспортёрами. На этом фоне рубль начал резко укрепляться, а рынок акций ушёл в минус. Вполне очевидно, что сильнее остальных упали бумаги экспортёров. В случае с акциями нефтегазовых компаний поддержкой выступали высокие цены на нефть, поэтому они выглядели немного лучше, чем бумаги из сегмента горной добычи и металлургии. Наибольшие потери понесли акции Татнефти из-за дивидендной отсечки. Сопоставимую динамику показали бумаги Сургутнефтегаза, которые наиболее чувствительны к колебаниям валютного курса. В небольшом плюсе смогли завершить день лишь бумаги Транснефти и ЛУКОЙЛа. Что касается сегмента горной добычи и металлургии, то здесь подорожали только акции Полиметалла. Прибавили также бумаги ТМК, но это связано с тем, что они не торгуются на вечерней сессии. Наибольшие потери понесли акции НЛМК, которые уже в течение двух последних дней выглядели достаточно слабо. Ощутимо просели также бумаги Селигдара, обыкновенные акции Мечела, ММК и РУСАЛа.

По нашим оценкам, индекс МосБиржи окажется ниже отметки 3100 пунктов, - впервые с 28 сентября. Аутсайдерами могут стать акции из сектора горной добычи и металлургии, под давлением также будут бумаги нефтегазовых компаний. Вполне вероятно, что волна распродаж захлестнёт и внутренние сектора. Однако, если эффект от новых мер будет достаточным для стабилизации курса валют, ожидания по дальнейшим действиям ЦБ могут смягчиться, что позитивно скажется на акциях внутренних секторов.



Российский рынок облигации

Доходности коротких и среднесрочных бумаг вчера снизились на 15-19 б.п., отыгрывая указ президента РФ о введении сроком на 6 месяцев обязательной продажи валютной выручки для ряда крупнейших экспортеров. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 3 б.п. – до 12,12% годовых.

Отметим, что инвесторы уже давно ждали дополнительные меры поддержки валютного рынка, который является основным источником проинфляционных рисков из-за ослабления рубля. Видим потенциал для возврата рубля в зону 90-95 руб./долл., что снизит ожидания по масштабу повышения ключевой ставки. Мы не меняем прогноз по повышению ключевой ставки: +100 б.п. до конца года, учитывая сохраняющиеся инфляционные риски и пока слабое торможение кредитной активности.

Локально видим потенциал для снижения доходности среднесрочных и длинных ОФЗ на уровне 10-20 б.п.



Корпоративные и экономические события

ФАС предлагает повысить тарифы Транснефти по прокачке нефти в 2024 г. на 7,2%



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает с 1 января 2024 года повысить тарифы на услуги по прокачке нефти Транснефти в среднем на 7,2%, следует из соответствующего проекта приказа, размещенного на портале правовой информации.

"Изменение тарифов необходимо для обеспечения операционных расходов, а также в связи с реализацией инвестиционных программ и реконструкциями магистральных трубопроводов", - пояснили в пресс-службе ведомства. Помимо этого, ФАС предлагает в среднем в таком же размере повысить тарифы Транснефти на транспортировку нефтепродуктов.



Наше мнение: акции компании отреагировали в моменте позитивно на эту новость. Напомним, что тарифы на услуги Транснефти с 1 января 2023 года были проиндексированы на 5,99%, в 2022 году - на 4,3%, а в 2021 году - на 3,6%. Ежегодный рост тарифов позволяет компании наращивать финпоказатели. С учетом сильных результатов по МСФО за 1П 2023 г., а также ожидаемого сплита акций, мы считаем Транснефть интересной историей для инвесторов. Ориентируемся на 187 390 руб./акцию на горизонте 12 месяцев.



Операционные результаты Аэрофлота: +5% к пассажирским перевозкам в сентябре



Ключевые показатели компании в сентябре:

• Перевозка пассажиров +5% г/г (+87% на международных направлениях, -6% на внутренних)

• Пассажирооборот +13,4% (+122% на международных направлениях, -5% на внутренних)

• Занятость пассажирских кресел +3,4 п.п. (-0,8 п.п. на международных направлениях, +4,6 на внутренних)



Наше мнение: в сентябре группа Аэрофлот показала сдержанные операционные результаты. По итогам месяца объем пассажирских перевозок составил 4,6 млн пассажиров, при этом рост был обеспечен за счет восстановления полетов по международным направлениям, в то время как внутренние перевозки сократились. Снижение перевозок в первую очередь произошло на фоне окончания сезона отпусков (пик перелетов приходится на июль-август). В целом за 9 месяцев компания смогла увеличить объем перевозок на 15% (г/г) и превысить значения за январь-сентябрь 2021 года. Этому способствовало развитие внутреннего туризма и расширение авиасообщения со странами СНГ и Ближнего Востока. Тем не менее, к доковидной динамике объем перевозок не вернулся.

Мы оцениваем представленные операционные результаты как нейтральные, акции компании также не отреагировали на публикацию отчета. Ожидаем, роста стоимости на авиаперелеты по итогам 2023 года на 22% (стоимость перелета в экономическом классе самолета на 1000 км по итогам 2022 года составила 5459 руб., по итогам 2023 ждем 6659 руб.)., что может положительно сказаться на финансовых результатах Аэрофлота. Несмотря на это, риски повышения стоимости обслуживания авиапарка из-за ослабления рубля для компании сохраняются. Кроме того, мы не считаем, что полное восстановления авиаперевозок возможно в ближайшие годы. В связи с чем не считаем бумаги группы перспективными для инвестиций.



Etalon Group представил операционные результаты за III квартал



Etalon Group в III квартале увеличил продажи в 2,3 раза, до 31,2 млрд рублей.

Общий объем реализованной недвижимости вырос также в 2,3 раза и достиг 156,3 тыс. кв. метров.



Наше мнение: рост показателей девелопера связан с увеличением предложения недвижимости, в частности в регионах, доля которых в продажах возросла в III квартале до 35 с 27% годом ранее. Кроме того, повлиял общий рост спроса на первичном рынке недвижимости в августе и сентябре.



Etalon Group сохранит уверенные позиции, как и другие девелоперы. Ожидания редомициляции и возврата к выплатам дивидендов будут также способствовать сохранению интереса к бумагам Эталона. При этом рост котировок ограничен. Ожидаемые дивиденды в районе 9–12 руб./акцию предполагают доходность на уровне 10–13% при текущих доходностях 10-летних ОФЗ (12,1%).