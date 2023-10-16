ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня будет тестировать на прочность диапазон 3200-3250 пунктов

Евгений Локтюхов, ПСБ

Индекс МосБиржи в пятницу умеренно вырос, вплотную приблизившись к отметке 3200 пунктов. Поддержку оказали раллирующая нефть (Brent к вечеру вернулась выше 90 долл./барр.) и консолидирующийся к ключевым валютам рубль, взявший паузу после бурного укрепления четверга. Ключевые сектора, кроме лишенных сильных идей акций электроэнергетического сектора, также показали повышение, однако торговая активность была невысокой, что мы связываем с «фактором пятницы» и сохраняющейся неуверенностью инвесторов в отношении дальнейшей динамики рубля.

В лидерах роста – ключевые бумаги нефтегазового сектора во главе с акциями Роснефти, вернувшимися выше 560 руб., и обновляющими максимумы года ЛУКОЙЛом и Газпром нефтью, поддерживаемые дивидендными ожиданиями. На фоне стабилизации ситуации на валютном рынке сильно смотрелся ряд идей роста во внутренних сектора, в первую очередь в потребительском: продолжили раллировать второй день подряд расписки Русаго и акции Инарктики, начали, как мы полагаем, закрывать постдивидендный гэп бумаги Новабев. В ИТ-секторе отметим обновление исторических максимумов акциями ГК Позитив, и уверенный рост Яндекса – обе бумаги выглядят недооцененными и имеют ясные триггеры роста (первая- хорошие перспективы органического роста, вторая – ожидания по разделению активов и смене собственников). В девелоперах – подрос Самолет, в финсекторе – TCS Group.

В аутсайдерах торгов – бумаги ОГК-2, снизившиеся ввиду решения о допэмиссии в размере 48,3 млрд акций (44% от УК), а также откатившийся после роста HeadHunter.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи постарается перейти в следующий ценовой диапазон, зону 3200-3250 пунктов. Ввиду резко подорожавших нефти и газа, а также ожиданий поддерживающих новостей (дивидендных рекомендаций по ЛУКОЙЛУ, позитивных новостей от визита президента РФ В. Путина в КНР) ждем сохранения в начале недели интереса к «фишкам» нефтяных компаний. Надежды на стабилизацию рубля – могут локально оживить спрос и на ключевые бумаги внутренних секторов, в первую очередь в потреб- (Магнит, Х5) и финсекторе (Сбер, ВТБ).

О развитии роста и обновлении пиков года по индексу МосБиржи нам говорить пока по-прежнему сложно из-за опасений по повышению ставки ЦБ и неуверенности в отношении сохранения крепости рубля.