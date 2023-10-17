ПСБ: Ждем, что индекс МосБиржи сегодня останется в зоне 3200-3250 пунктов

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера индекс МосБиржи с гэпом преодолел 3200 пунктов и прибавил 1,3% при повышенной торговой активности и фронтальном росте ключевых секторов, отчасти отражающем закрытие коротких позиций. Вновь нефтегазовый и потребительский сектора продемонстрировали опережающую рынок динамику. В «нефтянке», помимо обновляющих пики года «идейных» ЛУКОЙЛА и Газпром нефти, технически более перспективно начали смотреться и другие бумаги, такие как «префы» Сургутнефтегаза и Башнефти, а также бумаги Газпрома и Транснефти.

В ликвидных бумагах потребсектора в лидерах роста остались бумаги Русаго. Активизировались покупки и в «фишках» - уверенно смотрелись расписки Х5, приблизившиеся к максимумам года, а также Магнит. Отметим и Новабев Групп, тяготеющей к закрытию постдивидендного гэпа. Прилив оптимизма на рынке привел к отскоку в акциях Абрау-Дюрсо и Ленты. А также подтолкнул к росту акции электроэнергетики во главе с Русгидро и металлургов, ведомых Полиметаллом, ММК и ТМК.

Ожил спрос и в финансовом секторе. Акции Сбербанка поднялись к 268 руб., поддержанные в том числе и заявлениями представителей Минфина о том, что не исключена возможность выплаты дивидендов банком в размере больше 50% от чистой прибыли. Более активно подорожали бумаги ВТБ, упершись в сопротивление на уровне 2,6 коп. А акции МосБиржи - вплотную приблизились к историческим максимумам. Выделим и согласованный рост акций девелоперов, где Самолет, как наиболее идейная бумага, завершил день выше 4000 руб., обновив максимум с февраля 2022 года.

Подешевели лишь отдельные бумаги. Среди них - акции Инарктики, скорректировавшиеся после ралли, неожиданно сильно упали акции ГК Позитив, на фоне новости об утверждении дивполитики, а также Софтлайна.

Мы опасаемся, что сегодня импульс к росту ослабнет, а индекс МосБиржи – останется в зоне 3200-3250 пунктов. По нашему мнению, рынок выглядит уже несколько перегретым, да и нефть выше не идет. Так что для выхода индекса МосБиржи на максимумы года нужны дополнительные новостные триггеры. В числе корпоративных событий дня: операционные результаты Х5, сегодня последний день с учетом дивидендов торгуются акции Алроса. В центре внимания инвесторов будет и стартующий сегодня визит президента РФ В. Путина в КНР.