Комментарии

ПСБ: Сегодня доллара может остаться у 97 руб., ближе к налогам ждем отката к 95 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

Курсы доллара и юаня последние дни не демонстрируют сильных изменений, преимущественно оставались зажатыми в узких диапазонах, 97-97,7 руб. и 13,25-13,35 руб. соответственно. Участники рынка предпочитали не предъявлять высокий спрос на валюты, пытаясь оценить влияние реализации мер по обязательной валютной выручке и взлетевших цен на нефть на динамику курсов. Но вчера торговая активность вновь начала подрастать - в конце торгов усилился спрос, подтолкнув рубль к небольшому ослаблению.

По нашему убеждению, рубль выглядит недооцененным, однако остается в заложниках более подвижного спроса со стороны импортеров и оттока капитала при все еще сдержанном предложении валют. Сегодня-завтра доллар может остаться в районе 97 руб. - целевым диапазоном, по нашему мнению, пока выступает зона 96-98 руб. По-прежнему рассчитываем на активизацию экспортеров по мере приближения дня налоговых выплат, считаем более вероятным сползание курса доллара к 95 руб. ближе к концу этой - в начале следующей недели.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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