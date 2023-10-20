ПСБ: До заседания ЦБ на следующей неделе не ожидаем заметных движений котировок ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

По итогам четверга котировки ОФЗ изменились незначительно – дальнейший рост доходностей был сдержан позитивной динамикой рубля.

На следующую неделю придется пик конвертации валюты под налоговые выплаты, что поддержит рубль и котировки госбумаг. Вместе с тем, инвесторы будут оценивать масштабы данного укрепления – неспособность рубля уйти ближе к отметке 90 руб./долл., вероятно, будет негативно воспринято инвесторами.

Ключевым событием следующей недели станет заседание Банка России в пятницу 27 октября – на фоне ожиданий повышения ключевой ставки (+100 б.п. по консенсусу) значимого снижения кривой даже в случае развития импульса на укрепления рубля мы не ожидаем.

Сегодня рекомендуем обратить внимание на размещение флоатера МТС (-/ААА) с ориентиром купона RUONIA + 150 б.п.: пока цикл повышения ключевой ставки не завершен рекомендуем сохранять превалирующую долю облигаций с плавающей ставкой в портфеле. По факту закрытия книги заявок ожидаем снижения премии до 130-135 б.п.