ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня может откатиться в диапазон 3220-3250 пунктов

Евгений Локтюхов, ПСБ

Утром в понедельник индекс МосБиржи пытался продолжить повышение и обновить пики года, однако быстро перешел на негативную территорию и завершил день умеренным откатом. Дальнейшее укрепление рубля в условиях развития отката нефтяных котировок поддержало развитие фиксации прибыли в ключевых «фишках» сырьевых секторов, определив охлаждение рынка. Так, вновь наиболее выраженно коррекционные настроения проявились в акциях Полиметалла, «префы» Сургутнефтегаза и НОВАТЭКА, отступили от максимумов Роснефть, Газпром нефть и ЛУКОЙЛ. Лишь «префы» Башнефти, Фосагро и акции угольщиков смогли продемонстрировать повышение, причем Распадская даже сумела отыграть пятничные потери и обновить максимумы с начала сентября.

А вот бумаги ряда внутренних секторов смотрелись заметно лучше. В первую очередь выделим всплеск интереса к электроэнергетическому сектору – фундаментально сегмент выглядит одним из бенефициаров восстановления рубля. Помимо крепнущего рубля покупки здесь поддержали ожидания неплохих операционных и финансовых результатов: ралли продемонстрировали Моснерго, Юнипро и ЭЛ5-Энерго, уверенно смотрелись Интер РАО и ФСК-Россети, а также ТГК-1, в преддверие сегодняшней публикации операционных результатов. Покупки преобладали и в девелоперах, ведомых ЛСР. В потребсекторе наблюдался точечный спрос: чуть больше 2% прибавил Магнит, вернувшись к отметке 600 руб. за акцию, ожил спрос на Новабев Групп. Также отметим бумаги Русагро, сумевшие отыграть сильную внутридневную просадку при поддержке неплохой операционной отчетности и готовые продолжить обновление исторических максимумов в направлении нашей тактической цели в 1600 руб.

А вот акции финансового сектора смотрелись безыдейно: слабо подросли Сбербанк и ВТБ при умеренном снижении котировок TCS Group и QIWI, а также усилении отката акций МосБиржи.

Полагаем, что сегодня «фишки» сырьевых секторов продолжат оставаться под давлением, что способно вернуть индекс МосБиржи в диапазон 3220-3250 пунктов. Внутренние идеи продолжат пользоваться спросом.