ПСБ: Потенциал для восстановления котировок ОФЗ на этой неделе сохраняется

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Уход пары USDRUB ниже отметки 95 руб. благоприятно сказался на рынке ОФЗ – кривая на участке 3-15 лет опустилась вниз на 7-13 б.п. Доходность коротких госбумаг (1-2 года), напротив, выросла на 7-16 б.п. (до 12,37% - 12,49% годовых) в ожидании повышения ключевой ставки на заседании ЦБ в эту пятницу.

Потенциал укрепления рубля на текущей налоговой неделе по-прежнему сохраняется, что поддержит дальнейшее восстановление котировок среднесрочных и длинных ОФЗ.

Тактически классические госбумаги будут выглядеть лучше рынка на этой неделе. Вместе с тем, долгосрочные риски (с горизонтом 0,5-1,0 год) по-прежнему сохраняются на повышенном уровне. В этом ключе мы сохраняет рекомендацию по аллокации на бумаги с фиксированным купоном (корпоративные и суверенные) не более 20% от портфеля. Оставшиеся 80% целесообразно распределить на флоатеры и замещающие облигации (в пропорции в зависимости от аппетита к валютному риску).