«Открытие»: Отскок в нефти стабилизирует российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Отскок в нефти стабилизирует российский рынок

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Индексы Азии торгуются разнонаправленно, но нефть пытается ликвидировать часть потерь предыдущих дней. В Китае власти выделяют средства на поддержку рынка ценных бумаг, а также намерены занять до 1 трлн юаней для экономических стимулов. Геополитика продолжит беспокоить рынки, так как риски расширения палестино-израильского конфликта не ослабевают. Тем не менее, стабилизация нефти может помочь российскому рынку стабилизироваться, даже при возможном продолжении укрепления рубля.

Российский рынок снизился по итогам торгов в понедельник. В течение дня наблюдалась существенная корреляция динамики рубля и индекса МосБиржи. ГМК «Норникель» подтвердил производственные планы на текущий год. «Северсталь» в III квартале заметно снизила выпуск продукции. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 67,528 млрд руб.

По итогам торгов 23 октября индекс МосБиржи - 3263,68 п. (-0,17%), а индекс РТС - 1091,16 п. (+0,91%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

Юнипро ао 2,42 4,57% Магнит ао 5 962,5 2,12% ИнтерРАОао 4,52 1,85% Россети 0,12 1,74% МКБ ао 7,33 1,55%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

iПозитив 2 215,2 -2,87% Сургнфгз-п 53,19 -2,3% Polymetal 550,4 -1,77% Роснефть 593,55 -1,55% НЛМК ао 194,46 -1,4%

4 отраслевых индекса снизились, а 6 показали положительную динамику. Наиболее эффективно торговался сектор электроэнергетики (+2,08%). Самое сильное снижение было в секторе нефти и газа (-0,80%).

Преимущественно потери были в акциях сырьевых экспортёров, что непосредственно связано с динамикой рубля. После того, как был подписан указ об обязательной продаже валютной выручки, тенденция на рынке изменилась и может продолжиться в ближайшие дни. Укрепление российской валюты сокращает рублёвую прибыль экспортёров, что заставляет рынок проводить переоценку.

Акции «Северстали» (CHMF) смогли завершить день в небольшом плюсе. Компания увеличила выпуск стали за девять месяцев на 5% до 8,35 млн тонн. Производство чугуна повысилось на 3% до 8,35 млн тонн. При этом в III квартале динамика выпуска была хуже, чем кварталом ранее. Производство чугуна снизилось за квартал на 7% до 2,71 млн тонн, а выпуск стали упал на 9% до 2,7 млн тонн. При этом в «Северстали» полагают, что спрос на внутреннем рынке восстанавливается. По оценке экспертов «Северстали» в текущем году спрос увеличится на 6% по сравнению с 2022 годом. «Северсталь» сократила прибыль по РСБУ за девять месяцев года на более чем на 13% до 146,1 млрд руб. Выручка увеличилась с 467,2 млрд руб до 494,6 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась с 82,1 млрд руб до 128 млрд руб.

ГМК «Норникель» (GMKN) нарастил производство никеля в III квартале на 21% по сравнению с предыдущим кварталом до 54 тыс. тонн. Однако по итогам девяти месяцев производство сократилось на 9% до 145 тыс. тонн. Снижение производства обусловлено ремонтными работами печей Надеждинского металлургического завода в I квартале. Производство меди выросло на 6% за III квартал до 101 тыс. тонн. За девять месяцев производство упало на 4% до 304 тыс. тонн. Производство платины и палладия упало за отчётный квартал на 13% до 663 тыс. тройских унций. Меж тем за девять месяцев производство выросло на 1%. Согласно данным компании, группа «Норильский никель» (без учета Забайкальского дивизиона) ожидает производство никеля на уровне 204-214 тыс. тонн в 2023 году, меди - 353-373 тыс. тонн, палладия - 2 407-2 562 тыс. тройских унций и платины - 604-643 тыс. тройских унций. К закрытию бумаги ГМК «Норникель» смогли ликвидировать свои дневные потери.

«РусАгро» (AGRO) отчиталась о росте выручки в III квартале на 35% до 78,17 млрд руб по сравнению с аналогичным кварталом год назад. . «Существенный рост выручки обусловлен как консолидацией группы компаний «НМЖК» (+14 971 млн рублей), так и в значительной мере увеличением объемов реализации в сельскохозяйственным бизнесе на фоне роста курса доллара к рублю», - говорится в заявлении компании. Реализация зерновых выросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным кварталом год назад. Продажа масленичных культур увеличилась на 144%. По результатам девяти месяцев выручка всё же снизилась на 1% до 187,7 млрд руб.

Московская Биржа планирует рассчитывать по новой утвержденной методике индексы акций с 7 ноября. Изменения предусматривают обновление подхода к формированию базы расчета Индекса средней и малой капитализации (код индекса – SMID), и теперь допускается включение в базу расчета акций финансовых организаций. Будет изменен порядок учета дивидендов в связи с переходом фондового рынка на единый расчетный цикл Т+1. «При расчете индексов акций полной доходности дивиденды будут учитываться в торговый день, являющийся датой, на которую в соответствии законодательством определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Если дата закрытия реестра не является торговым днем, дивиденды будут учитываться в день, предшествующий дате закрытия реестра и являющийся торговым днем», - говорится в сообщении. Также новая редакция исключает ограничение в один день на срок перерасчета значений индекса для обеспечения возможности перерасчета в случае обнаружения ошибок в расчете.

По итогам торгов:

USD/RUB – 94,425 (-0,94%),

EUR/RUB – 100,55 (-0,30%),

CNY/RUB – 12,882 (-0,94%).

Два крупнейших бюджетных дефицита США приходятся на администрацию Джо Байдена

Американский рынок был готов к продолжению снижения на фоне нахождения доходностей по 10-летним казначейским обязательствам вблизи 5%. Однако рынок иногда помогает себе сам. Крупный американский предприниматель Билл Экман объявил в своем Twitter о закрытии коротких позиций по казначейским обязательствам, что спровоцировало заметное падение доходностей и поддержало индексы акций. Дополнительно немного оптимизма пришло с Ближнего Востока, где боевики ХАМАС объявили об освобождении новых заложников, а также о планах освободить еще 50 человек с двойным гражданством. По слухам, США также предлагают Израилю воздержаться от наземной операции, как минимум, в ближайшем будущем.

Доходность по 10-летним казначейским бумагам США упала на 7,2 Б.П. до 4,852%. Однако позиционирование инвестиций может оказаться далеко не главной причиной вероятного ухода доходностей выше 5%. В фискальном 2023 году администрация Джо Байдена показала бюджетный дефицит на уровне $1,695 трлн. Это третий по величине годовой дефицит США в истории. Примечательно, что прочие рекорды были установлены в период пандемии в 2020 и 2021 фискальных годах. Если бы не отказ от программы прощения студенческих кредитов в августе, то годовой дефицит мог бы превысить $2 трлн. Налоговые сборы в прошедшем фискальном году упали на 9,3% до $4,44 трлн. При этом долг США уже достиг 33,665, а по некоторым прогнозам в ближайшие пару лет четверть бюджета США будет уходить лишь на его поддержание.

Однако вернёмся к рынку. Chevron (CVX) объявил о покупке Hess (HES) за $53 млрд, но сделка будет покрыта акциями второй по величине нефтяной компании США. Покупка состоится по $171 за акцию. Roche (RHHBY) купит Telavant Holdings у Roivant Sciences (ROIV) и Pfizer (PFE) за $7,1 млрд. Google (GOOG) может столкнуться с антимонопольным расследованием в Японии, о чём пишет издание Nikkei. Бумаги аптечной Walgreens Boots Alliance (WBA) подорожали в понедельник на фоне повышения рекомендаций JPMorgan до «лучше рынка», так как аналитики банка ожидают более предсказуемый год впереди и улучшение финансовых потоков. Падали бумаги Okta (OKTA), занимающейся электронными подписями на фоне очередной информации о попытках взлома базы данных. NVIDIA (NVDA) планирует войти на рынок микропроцессоров для компьютеров с 2025 года на базе процессоров Arm (ARM). Кстати, AMD (AMD) также планирует использовать чипы дизайна Arm, хотя на текущий момент это кажется достаточно странным. Источники в Microsoft (MSFT) подтверждают заинтересованность компании в развитии функций искусственного интеллекта на платформе Windows, которая будет использовать архитектуру Arm.

Динамика по секторам: Communication Services +0,72%, Technology +0,42%, Consumer Discretionary +0,21%, Consumer Staples -0,27%, Industrials -0,47%, Health -0,63%, Financials -0,71%, Utilities -0,82%, Real Estate -0,84%, Materials -1,07%, Energy -1,62%.

По итогам торгов:

DJIA - 32936,41 п. (-0,58%),

S&P 500 - 4217,04 п. (-0,17%),

NASDAQ Composite - 13018,33 п. (+0,27%).

Власти КНР выделяют средства на покупку ценных бумаг и намерены занять деньги для стимулов экономики

Стабильности на азиатских рынках не было. В Шанхае акции пытались расти, а вот в Гонконге, который вернулся к работе после праздника, наблюдалось снижение. Central Huijin, который покупает ценные бумаги от лица центрального правительства, объявил о закупке паёв ряда ETF и продолжит осуществлять покупки в последующие дни. Стоит отметить, что это один из немногих примеров в последнее время о прямом вмешательстве властей в динамику фондового рынка. Однако выделенных средств может не хватить на фоне продолжающегося оттока иностранных денег. Сектор полупроводниковой индустрии КНР показал отскок на 3%. По источникам Reuters, Китай планирует дополнительно занять на рынке до 1 трлн юаней с целью использования средств для стимулирования экономики. Возможно, что в декабре, когда пройдёт встреча политбюро и заседание центральной рабочей конференции по экономическим вопросам, будут озвучены новые более конкретные меры экономической поддержки.

Японский рынок начинал торги довольно бодро, но затем начал сдавать свои позиции. Немного негатива подарил производитель электромоторов Nidec, который отчитался о сильном квартале, но выдал весьма осторожный прогноз, включая по продажам на китайском рынке. Акции компании теряли около 10%. Под давлением были акции полупроводниковых компаний. Однако в плане отраслевых индексов наибольшие потери более 3% были в секторе морских перевозок. Наиболее сильную динамику показал индекс авиакомпаний. В начале дня доходность по 10-летним японским бондам устремилась к уровню в 0,9%, пока в действие не вступил Банк Японии с экстренными покупками.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 31122,14 п. (+0,40%),

Hang Seng - 17031,08 п. (-0,82%),

Shanghai Composite - 2945,53 п. (+0,21%).

МЭА обещает пик потребления ископаемого топлива на 2030 год

Специалисты Международного энергетического агентства вновь озвучили свой прогноз, согласно которому пик спроса на ископаемое топливо, включая нефть, газ и уголь, придётся на 2030 год. В дальнейшем спрос на эти виды топлива будет снижаться на фоне распространения электромобилей, замедления китайской экономики и глобального перехода на более чистые источники энергии. Впрочем, нас пока больше интересует текущая динамика. После неуверенного понедельника нефть пытается стабилизироваться. Дипломатические усилия в рамках палестино-израильского конфликта приводят к некоторым результатам, но в Израиле продолжают настаивать на полном уничтожении ХАМАС, что невозможно осуществить без наземной операции. Меж тем ряд источников, включая Reuters, указывают на активизацию различных группировок, которые пытаются осуществлять огневой контакт с американскими ВС в регионе. В понедельник ВВС Израиля атаковали несколько сот объектов в секторе Газа, что явно не способствует снижению рисков, а лишь накапливает ответный гнев.

По состоянию на 8:50 мск: