«Открытие»: Динамика рубля остаётся устойчивой в направлении укрепления

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Отечественный рынок начинал торги неуверенно в первой половине дня во вторник. На фоне укрепления рубля индекс МосБиржи снижался до 3237,08 п. Однако уже к середине сессии негативная тенденция была сломлена, хотя этому не способствовали ни рубль, ни нефть. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 32,0 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3259,34 (-0,13%), а индекс РТС - 1097,33 п. (+0,57%).

Лидерами среди индексных бумаг были «РусАгро», привилегированные акции «Сургутнефтегаз», ВТБ, МТС и «Яндекс». Самыми слабыми оказались OZON Holdings, «Группа Позитив», МКП «ВК, «Юнипро» и Polymetal.

Позитивная динамика «Яндекс» (YNDX) может быть связана с процессом внутренней консолидации. Компания объединила свои продуктовые услуги в единый бизнес. Речь идёт о «Маркет», «Еда», «Лавка» и «Маркет Деливери». Благодаря этому в «Яндекс» рассчитывают снизить расходы и повысить интегрированность схожих направлений деятельности за счёт использования логистической инфраструктуры друг друга.

Бумаги «РусАл» (RUAL) также торговались в плюсе. Компания приобретёт 30% китайской Hebei Wenfeng New Materials, владеющей глиноземным заводом. Сумма сделки составляет 1,911 млрд юаней. Годовая мощность предприятия составляет 4,8 млн тонн сырья. Конечная сумма сделки может быть пересмотрена в зависимости от долговой нагрузки китайской компании к моменту завершения сделки. В текущих условиях российским организациям крайне сложно рассчитывать на заграничную экспансию. Поэтому данное событие можно считать весьма большим позитивом для «РусАл».

Финансовый директор «М.Видео – Эльдорадо» Анна Гарманова в интервью «РИА Новости» вновь подтвердила, что дивидендные выплаты по итогам 2023 года не планируются. Тем не менее, EBITDA в III квартале может показать рост на 80%. Благодаря этому Net debt/EBITDA может упасть ниже 5X.

Динамика рубля остаётся устойчивой в направлении укрепления. Полторы недели назад был подписан указ об обязательной продаже валютной выручки, что и стало пусковым механизмом данной тенденции. Сама же тенденция может сохраниться до конца месяца с целью ниже 90 за доллар, что было как-то озвучено президентом страны. Без обязательной продажи экспортёры не испытывали особого энтузиазма по поводу добровольного увеличения продаж.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 93,56 (-0,91%),

EUR/RUB – 99,39 (-1,16%),

CNY/RUB – 12,769 (-0,88%).

Европейская статистика продолжает удручать

Настроения в Европе были заметно хуже. Сначала начнём с менее неприятного. Безработица в Великобритании снизилась в августе до 4,2% с 4,3% в июле. Индекс потребительского климата Германии снизился на ноябрь до -28,1 п. с -26,7 п. в октябре. Далее менее комфортные данные. Сводный индикатор деловой активности еврозоны, по предварительной оценке, упал до 46,5 п. в октябре. Ожидалось 47,4 п., а по итогам сентября было 47,2 п. В производственной сфере показатель активности упал до 43,0 п. с 43,4 п. в сентябре. В сфере услуг показатель снизился до 47,8 п. с 48,7 п. В Великобритании сводный показатель поднялся до 48,7 п. с 48,6 п. Наиболее заметное улучшение в производственной сфере до 45,2 п. с 44,3 п., а вот в сфере услуг страны активность упала до 49,2 п. с 49,3 п. На этом фоне Stoxx 600 имел тенденцию к снижению. Акции британского банка Barclays теряли почти 7% на фоне планов по сокращению расходов и неблагоприятных прогнозов по марже прибыльности. За счёт этого европейский банковский сектор оказался самым слабым. Позитивно отчитался люксовый производитель Hermes, чьи акции повышались более чем на 1%. Компания смогла показать рост продаж в III квартале выше прогнозов. Германский производитель спортивной обуви и одежды Puma решил не изменять свой прогноз по прибыли на весь год, хотя результаты за III квартал оказались хуже ожиданий. Производитель компьютерной периферии Logitech International наблюдал за ростом своих акций почти на 9% после повышения прогноза по продажам и прибыли.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7373,43 п. (-0,02%),

DAX - 14832,48 п. (+0,21%),

CAC 40 - 6888,52 п. (+0,56%).

Долгосрочные прогнозы МЭА смущают рынок нефти

Нефть не смогла восстановить свой рост. Негативная статистика из Европы оказала давление на котировки. Плюс к этому МЭА вновь пугает своими долгосрочными прогнозами, ожидая прохождение пика потребления ископаемого топлива после 2030 году, а пик потребления угля состоится уже в 2025 году. Однако аргумент о том, что электромобили существенно изменят топливные приоритеты кажется нам довольно слабым. Во многих регионах планеты наблюдается дефицит электроэнергии, который сложно покрыть альтернативной энергетикой, требующей значительных инвестиций. Поэтому пик потребления газа можно отнести на более поздний срок, да и угля тоже. Более того, даже если пик потребления нефти будет пройден, то сокращение спроса будет одновременно проходить с сокращением предложения из-за дефицита инвестиций в отрасль добычи. Если же говорить об оперативной обстановке, то вечером появится статистика от API, от которой ждут подтверждение прогнозов роста запасов нефти в США и сокращение запасов нефтепродуктов.

По состоянию на 15:50 мск:

WTI - $85,40 (-0,11%),

Brent - $89,78 (-0,06%),

Золото - $1976,00 (-0,59%).

Успокоение на рынке облигаций принесло облегчение американскому рынку

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале торгов в пределах 0,35%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась стабильной чуть выше 4,85%. Статистика в американском календаре предполагает публикацию предварительных индексов деловой активности за октябрь, а также отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

После закрытия торгов отчитаются Microsoft и Alphabet. General Motors отчиталась по верхней планке прогнозов за III квартал, но ожидает рост издержек из-за забастовок рабочих в IV квартале. Coca-Cola отчиталась лучше ожиданий и повысила прогноз на весь финансовый год. Растут компании, связанные с криптовалютами. Продолжили дорожать Nvidia и Arm Holdings на планах первой войти на рынок микропроцессоров для компьютеров с 2025 года. Акции конкурента Intel были под давлением.