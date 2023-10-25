ПСБ: Тенденция к укреплению рубля сохранится, ждем ухода курса доллара в ближайшие дни к 90 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

Во вторник рубль вновь неплохо укрепился к основным валютам: к концу дня доллар и юаня снизились до 93,4 и 12,7 руб., обновив сентябрьские минимумы, евро - упал ниже 100 руб, опустившись к минимумам с июня за счет небольшого отката к доллару на мировых валютных рынках. Ключевым драйвером восстановления позиций рубля выступает высокое предложение валюты со стороны экспортеров, продолжающих активно реализовывать указ о продаже валютной выручки и готовятся к налоговым платежам 30 октября. Отметим, что текущий налоговый период примечателен первыми отчислениями по разовому налогу на сверхприбыль и возросшими на фоне высоких нефтяных котировок поступлениями от нефтегазового сектора.Поддержку рублю также оказывает приближающееся заседание ЦБ, на котором мы ожидаем повышения ставки на 100 б.п., что, в свою очередь, может охладить потребительскую активность и спрос на импорт (а значит и на иностранную валюту).

Ожидаем, что сегодня доллар продолжит тяготеть к снижению. Целью на сегодня видим отметку 92.5 руб. Считаем вероятным к концу недели уход курса доллара ближе к отметке 90 руб на фоне дальнейшего наращивания предложения со стороны экспортеров. Поддержку рублю также может оказывать приближающееся заседание ЦБ, - пока по-прежнему склоняемся к повышению ключевой ставки на 100 б.п. в пятницу, несмотря на вчерашние данные регулятора об ослаблении инфляционных ожиданий, допускающие более сдержанный "хайк".