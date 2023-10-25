ПСБ: Рыночная конъюнктура для ОФЗ улучшается

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Во вторник котировки ОФЗ приостановили восстановление, несмотря на продолжающееся укрепление рубля на налоговом периоде – доходность среднесрочных и длинных госбумаг выросла на 5-8 б.п. В преддверии заседания Банка России по ключевой ставке инвесторы стремятся воздержаться от активных покупок.

Отметим, что краткосрочные позитивные факторы для госбумаг пока превалируют на рынке. Помимо укрепления рубля отметим завтрашнее размещение флоутера (ОФЗ 29025), что снижает навес предложения классических госбумаг. Кроме того, инфляционные ожидания населения в октябре снизились до 11,2% с 11,7% в сентябре, что позоляет рассчитывать на умеренное повышение ключевой ставки в пятницу (ожидаем +100 б.п.).

Краткосрочно видим потенциал для снижения доходности ОФЗ на 10-15 б.п.; стратегически по-прежнему рекомендуем сохранять высокую долю флоатеров в портфеле.