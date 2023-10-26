ПСБ: Сегодня ждем сохранения умеренно позитивных настроений

Акции

Сегодня ждем сохранения умеренно позитивных настроений, - индекс МосБиржи может перейти к проторговке диапазона 3250-3300 пунктов, попытается протестировать максимумы года

Облигации

Котировки ОФЗ слабо меняются в преддверии решения ЦБ по ставке



В фокусе

Henderson собирает заявки на IPO: цена акции от 600 до 675 рублей



Размещение акций компании пройдет в начале ноября (ожидается 2.11.2023). Цена акций 600-675 руб., капитализация - 21,6-24,3 млрд руб. Цель привлечения дополнительного финансирования — увеличение доли на рынке и рост производства.

Сейчас Henderson владеет сетью магазинов мужской одежды в сегменте средний и выше среднего. 159 магазинов расположены в России и 2 — в Армении. Кроме того, компания активно развивает онлайн-продажи, в том числе через маркетплейсы.



Финансовые результаты в I полугодии 2023:

• выручка компании: +32,8%, до 7 млрд руб.

• чистая прибыль: -39%, до 638 млн руб.

• рентабельность по EBITDA (по МСФО 16): 38,3%

• чистый долг/EBITDA (по МСФО 16): 1,92х на конец I полугодия 2023



Дивидендная политика Henderson подразумевает выплату не менее 50% чистой прибыли при сохранении долговой нагрузки менее 2,5х.

Мы оцениваем стоимость компании в 18–22 млрд руб. с учетом долга, а справедливую цену акции — 500–611 руб.

Считаем, что рыночная оценка капитализации компании завышена. В настоящий момент не видим высокого потенциала роста рынка розничной торговли одеждой, особенно в сегменте мужской одежды сегмента выше среднего.



Основные факторы, которые окажут давление на отрасль в 2023–2024 гг.:

• ослабление рубля и рост закупочных цен,

• сокращение потребительского спроса и уход в более бюджетный сегмент.



Считаем, что рыночные условия приведут к умеренным финансовым результатам Henderson по итогам года и не позволят достичь высоких показателей по прибыли. Кроме того, видим риск малой ликвидности размещения.

Россиискии рынок акции

В среду индекс МосБиржи продолжил постепенно повышаться, вплотную приблизившись к максимумам года. Торговая активность оставалась невысокой, а спрос на ликвидные бумаги в большинстве ключевых секторов – сегментированным, отражая сохраняющуюся неготовность инвесторов предпринимать активные действия ввиду отсутствия четкого понимания относительно потенциала укрепления рубля. Однако ослабления опасений серьезного повышения ключевой ставки перед пятничным заседанием ЦБ оказал поддержку. В лидеры роста среди ключевых секторов вышли акции телекомов, ведомые синхронным восстановлением котировок МТС и МГТС, а также электроэнергетических компаний, где усилился спрос на Россети и его региональные «дочки». С небольшим перевесом в пользу растущих бумаг торговался и hi-tech-сегмент, ведомый ЦИАН, OZON и отскочившим после падения более чем на 15% акциями ГК Позитив.

В «весовых» секторах активный рост отдельных бумаг соседствовал преимущественно с небольшим откатом остальных. Так, в нефтегазовом секторе неплохой отскок в Роснефти, НОВАТЭК, обыкновенных акций Сургутнефтегаза и Башнефти был нивелирован сдержанным откатом в Газпроме, Татнефти и ЛУКОЙЛЕ. В металлургическом и горнодобывающем секторе отметим развитие ралли в Мечеле, следующей целью которого, по нашему мнению, может стать 321 руб. А также новый всплеск спроса на Норникель, выведший их стоимость к 17,5 тыс. руб., на максимумы с лета прошлого года. «Фишки» чермета, РусАл и АЛРОСА смотрелись безыдейно, кроме отскочившего от 50-дневной средней акций ММК.

Акции финсектора, несмотря на смешанную динамику, по-прежнему выглядят более перспективно с тактической точки зрения. Тут выделим Сбербанк, обновивший максимумы года, удержавшиеся выше 50-дневной средней бумаги TCS Group. Да и акции ВТБ и МосБиржи, несмотря на откат пока тяготеют к малоамплитудной консолидации и готовы пойти повыше.

Потребсектор был вчера слабее других. Нам сегмент по-прежнему нравится, а охлаждение здесь мы связываем с технической перегретостью. Тут сильно скорректировались после бурного ралли бумаги Русагро, умеренные потери понесло большинство «фишек», кроме Fixprice и поддержанных сильной финотчетностью расписок Х5.

Сегодня ждем сохранения умеренно позитивных настроений, - индекс МосБиржи может перейти к проторговке диапазона 3250-3300 пунктов, попытается протестировать максимумы года. Ждем оживления интереса к «фишкам». Во внутренних секторах - ввиду ухода опасений по ставке на второй план, в «нефтянке» - при поддержке стабилизации ситуации на валютном рынке и, как мы ожидаем, позитивных рекомендаций СД ЛУКОЙЛА по дивидендам (мы ждем 570 руб. на акцию). Сегодня также представят финотчетность ВТБ и Юнипро за 3 квартал. Ждем хороших цифр.



Российский рынок облигации

Вчера кривая ОФЗ незначительно снизилась (на 1-2 б.п.) – несмотря на заметное улучшение рыночной конъюнктуры для рынка госбумаг ключевым ожидаемым событием остается заседание Банка России в эту пятнцу, что сдерживает инвесторов от более активных действий.

Рубль в течение налогового периода уверенно закрепился в диапазоне 90-95 руб./долл., что несколько снижает среднесрочные инфляционные риски. Кроме того, вчера Минфин разместил флоатер на 41 млрд руб. (при спросе 159 млрд руб.), что потенциально уменьшает навес первичного предложения классических ОФЗ до конца года.

На завтрашнем заседании по-прежнему ожидаем повышение ключевой ставки на 100 б.п. – до 14%. Крайне важным для рынка будет сигнал регулятора – признаки его смягчения, вероятно, смогут способствовать более выраженному снижению доходности среднесрочных и длинных ОФЗ. Вместе с тем, базовым сценарием считаем сохранение сигнала по сохранению жесткой ДКП продолжительное время из-за высоких инфляционных рисков и глобальной неопределенности.

Пока считаем целесообразным сохранять существенную долю флоатеров в портфеле – из объявленных размещений рекомендуем обратить внимание на РЕСО-Лизинг (–/А+) с премией к RUONIA 250 б.п.; выпуск Газпром нефти (003P-07R) с премией 135 б.п. выглядит по рынку.



Корпоративные и экономические события

X5: профит за счет стратегии развития



Компания опубликовала ожидаемо сильные финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 г. Акции выросли на 0,8% и торгуются на уровне ~2420 руб.



Ключевые показатели за III квартал:

• Выручка: +22,9% г/г, до 796,2 млрд руб.

• EBITDA: +29% г/г, до 61,3 млрд руб.

• Чистая прибыль: +85,9% г/г, до 29,6 млрд руб.



Наше мнение: рост выручки обеспечивается расширением торговых площадей (+8%) и увеличением LFL-продаж (+10,2%). X5 оптимизирует ценовое предложение и делает ставку на жесткие дискаунтеры Чижик, сокращая количество супермаркетов Перекресток.



Рентабельность по EBITDA сохраняется в III квартале на уровне 7,7% (против 7,3% в III квартале 2022 г.), несмотря на значительное увеличение административных и коммерческих расходов (+24% г/г вследствие роста выплат сотрудникам и арендных платежей).



Рост чистой прибыли обусловлен эффектом низкой базы прошлого года. За 9 месяцев 2023 г. компания заработала 71 млрд руб (+53% г/г).

По итогам IV квартала совокупная чистая прибыль X5 может превысить 100 млрд руб., т.к. завершение года – традиционно активный период для торговых сетей.



У Х5 сохраняются инфраструктурные риски и ограничения на выплату дивидендов из-за иностранной юрисдикции и отсутствия четких сроков по редомициляции. Это делает бумаги ретейлера менее интересными, чем Магнита. При этом бизнес-модель Х5 нам импонирует, и мы отмечаем положительный эффект от выстроенной стратегии развития: фокус на актуальных форматах дискаунтеров и жестких дискаунтеров, а также активные сделки М&А для экспансии в регионах. Наша целевая цена 1 расписки Х5 на горизонте 12 месяцев – 3100 руб. (апсайд ~30%).



Самолет в III квартале увеличил продажи в 1,5 раза, до 422,9 тыс. кв. м, еще 103,5 тыс. кв. м продала ГК МИЦ



Девелопер Самолет в III квартале увеличил продажи первичной недвижимости в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 422,9 тыс. кв. м. Как сообщила компания, в стоимостном выражении объем продаж вырос в 1,6 раза, до 79,3 млрд рублей. Еще 103,5 тыс.. кв. м недвижимости на 19,4 млрд рублей продала ГК МИЦ, сделку по приобретению которой Самолет закрыл в октябре. Денежные поступления составили 19 млрд рублей, выручка - 19,4 млрд рублей.



Наше мнение: Самолет остается историей роста на российском рынке акций, а приобретение ГК МИЦ придаст импульс его бизнес-показателям. Результаты ожидаемы, однако новость может быть воспринята позитивно участниками рынка, которые в расчете на продолжение расширения бизнеса компании могут продолжить покупки бумаг Самолета. Наша целевая цена для акций Самолета – 5300 руб./акция.



Юнипро в III квартале увеличила производство электроэнергии на 3,6%, до 13,6 млрд кВт.ч



Юнипро в III квартале 2023 г. увеличило производство электроэнергии на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,6 млрд кВт.ч, следует из материалов компании. Общая выработка за девять месяцев составила 41,36 млрд кВт.ч (+4,1% г/г).



Наше мнение: результаты ожидаемы и нейтральны для акций компании, поскольку в условиях роста экономики потребность в электроэнергии выросла, что обусловило рост ее выработки электростанциями. Вместе с тем, неопределённость относительно выплат дивидендов сдерживает интерес к акциям компании.