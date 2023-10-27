ПСБ: Привлекательность флоатеров сохранится после решения ЦБ по ставке

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ:

– В преддверии заседания Банка России доходности ОФЗ меняются слабо (в пределе 1-2 б.п.) – инвесторы ждут решения регулятора, а также его оценку текущих проинфляционных рисков и сигнал относительно дальнейших действий.

Долгожданное решение по обязательной продаже валютной выручки стабилизировало рубль, в результате чего более жестких действий регулятора, вероятно, не потребуется – ожидаем повышение ставки на 100 б.п. (до 14%).

Доходности ОФЗ по всей длине кривой на уровне 12,3%-12,45% годовых указывают на ожидания рынка по переходу к снижению ставки в начале 2024 г. Ввиду сохраняющейся неопределенности ЦБ, вероятно, сохранит сигнал, что будет готов повысить ставку еще при необходимости или сделает упор на сохранение жесткой ДКП продолжительное время. В базовом сценарии ожидаем сохранение ставки на уровне 14% до середины следующего года.

В результате, при сохранении жесткого сигнала доходности коротких госбумаг могут оказаться под давление. В длинных ОФЗ значительного потенциала снижения доходности мы также не видим – высоки риски неопределенности, а также необходимость в привлечении Минфином средств через ОФЗ (по 1 трлн руб. в квартал). Считаем целесообразным сохранить большую часть портфеля в корпоративных флоатерах; в случае укрепления рубля в диапазон 85-90 руб./долл. становится вновь интересна покупка замещающих облигаций.