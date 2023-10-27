Финам: В США появилась надежда на мягкую посадку

Опубликованная Бюро экономического анализа США первая оценка ВВП за III квартал 2023 года показала ускорение роста экономики до 4,9% SAAR после 2,1% во II квартале. Это рекордные темпы с конца 2021 года и выше консенсус-прогноза (4,3%). Ускорение роста американской экономики в III квартале до 5,4% предсказывала и модель ФРБ Атланты, отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»:

– Детали отчета показывают несколько интересных моментов: основной вклад обеспечило увеличение потребительских расходов домохозяйств; существенный вклад внесло увеличение инвестиций в товарные запасы, в то время как более устойчивый рост инвестиций в основные активы существенно замедлился. Поддержал экономику и рост госрасходов – опережающий рост показали военные расходы, – а вот внешний сектор внес небольшой отрицательный вклад. Данные подтвердили устойчивость американской экономики к рекордному с 1980-х годов циклу повышения процентной ставки ФРС – вместо традиционного замедления она продолжает расти темпами выше исторического тренда (1,8%) и даже ускорила рост. При этом таргетируемые ФРС показатели инфляции вели себя разнонаправленно – ценовой индекс потребительских расходов (PCE price index) ускорил рост до 2,9% по сравнению с 2,5% во II квартале 2023 года, а аналогичный базовый показатель (Core PCE) замедлился до 2,4% по сравнению с 3,7% в предыдущем квартале.

Снижение базовой инфляции до минимума с IV квартала 2020 года при сильном росте экономики – хороший сигнал, подтверждающий надежду на мягкую посадку. Однако ожидается, что такие темпы роста не будут устойчивыми и перейдут к замедлению в IV квартале 2023 года и особенно в 2024 году, по мере проявления отложенных эффектов от роста стоимости заимствований и возобновления выплат по студенческим кредитам. По мнению ФРС, для устойчивого замедления инфляции экономика должна какое-то время расти темпами ниже тренда, и условия на рынке труда должны стать менее напряженными. Недавно глава ФРС Дж. Пауэлл повторил, что дополнительные свидетельства роста американской экономики выше тренда или прекращение корректировки перегрева рынка труда может потребовать дальнейшего ужесточения ДКП. Впрочем, смягчающим обстоятельством для ФРС является ужесточение финансовых условий, выражающееся в частности, в повышении доходностей долгосрочных гособлигаций. Так, доходность 10-летних UST находится вблизи 5%, максимума за последние 16 лет.

Поскольку ускорение роста американской экономики в III квартале было ожидаемым и пока рассматривается как временное, скорее всего, эти данные не повлияют на решение ФРС на следующей неделе (31 октября – 1 ноября). Судя по котировкам фьючерсов на CME, рынок ждет почти со 100% вероятностью сохранения ставки на текущем уровне 5,25-5,5%. Но если данные за IV квартал не покажут ожидаемого торможения деловой активности, то вероятность повышения ставки на декабрьском заседании может возрасти (пока рынок оценивает эту вероятность невысоко – около 24%). Но даже если ставка ФРС уже достигла пика, сильные экономические данные – это аргумент для более длительного ее сохранения на рестриктивном уровне. Это только первая оценка ВВП за III квартал, она будет еще дважды пересматриваться, а пересмотры часто бывают очень существенными.