ПСБ: ЦБ повысил ключевую ставку до 15%, что оказалось выше консенсус-прогноза

ЦБ повысил ключевую ставку на 200 б.п. до 15%, что оказалось выше консенсус-прогноза рынка и наших ожиданий, отмечают аналитики ПСБ.

– При этом регулятор указал на возможность завершения цикла повышения ставки (сигнал дальнейших действий не направленный, прогноз средней ставки до конца года 15-15,2%). Впрочем, ЦБ оставил пространство для возможного дополнительного повышения ставки в декабре.



Банк России существенно повысил прогноз средней ключевой ставки на 2024 год с 11,5-12,5% до 12,5-14,5%. Это значит, что период относительно высокой ставки будет более продолжительным, чем ожидалось ранее.



Основными предпосылками для таких действий регулятора стали:

· развитие инфляции по более высокому тренду. ЦБ вынужден был повысить прогноз инфляции на конец текущего года с 6,5-7% до 7-7,5%.

· среднесрочный план по сворачиванию стимулирующей бюджетной политики оказался менее быстрым, чем предполагал ЦБ ранее.

Таким образом, для возврата инфляции к таргету в 2024 году регулятору требуется более жесткая денежно-кредитная политика.

Однако, прогноз динамики реального ВВП на 2024 год Банк России не ухудшил (0,5-1,5%). Был снижен прогноз по росту кредитования экономики в следующем году (с 7-12% до 5-10%). Таким образом ЦБ отражает нейтральную реакцию на экономику от более «жесткой» ДКП при более «мягкой» бюджетной политике.



Полагаем, что пятничным решением ЦБ завершит цикл повышения ставки. Уже в 4 кв. экономический рост замедлится. Как и ранее ждем рост ВВП в 2023г. на 2,6% (новый прогноз ЦБ 2,2-2,7%). В краткосрочной перспективе курс рубля может продолжить укрепление (тестировать 90 руб. за доллар). До конца года ждем закрепления курса в диапазоне 90-95 руб. за доллар.

МосБиржа - бенефициар роста ключевой ставки

Акции МосБиржи протестировали исторические максимумы (~193 руб.) сразу после заявления ЦБ. Бизнес торговой площадки выигрывает от повышения ставки из-за роста процентных доходов, да и в целом выглядит крепким из-за устойчивого интереса к фондовому рынку. У акций МосБиржи есть фундаментальный потенциал роста. Считаем, что во время коррекционного движения рынка бумаги будут не просто выглядеть лучше рынка, но и постараются уйти выше, в зону 200+ руб., при отсутствии сильной паники.

Наша целевая цена 1 акции на горизонте 12 месяцев – 249 руб.