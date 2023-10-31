24 октября 2023 года Россельхозбанк в полном объеме выполнил свои обязательства по еврооблигациям эмитента RSHB CAPITAL S.A. (ISINs: XS0979891925, US74973DAJ81), общим объемом 500 000 000 долларов США с купонным доходом 8,5% годовых, выплатив номинальную стоимость и купон за период с 16 апреля по 16 октября 2023 года.

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода была осуществлена в рублях в соответствии с Указом Президента РФ от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» («Указ № 95») и Указом Президента РФ от 8 августа 2022 г. № 529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями» («Указ № 529»).

Перечисление номинальной стоимости и купонного дохода проведено следующим образом:

· номинальная стоимость в размере 34 108,1 млн рублей и проценты в размере 1 449,6 млн рублей в пользу держателей еврооблигаций, которые являются резидентами Российской Федерации и резидентами юрисдикций, в которых не были приняты ограничительные меры против РФ, российских юридических и физических лиц, была выплачена через Национальный расчетный депозитарий;

· номинальная стоимость в размере 1 142,5 млн рублей и проценты в размере 48,6 млн рублей в пользу держателей еврооблигаций, которые являются резидентами РФ и резидентами юрисдикций, в которых не были приняты ограничительные меры против РФ, российских юридических и физических лиц, чьи бумаги учитываются в иностранных депозитарных системах, была выплачена держателям еврооблигаций напрямую на их счета, открытые в российских кредитных организациях, в соответствии с п. 2 Указа № 529;

· номинальная стоимость в размере 12 543,4 млн рублей и проценты в размере 533,1 млн рублей в пользу всех других держателей еврооблигаций, была выплачена на специальный счет типа «С» в соответствии с п. 3 Указа № 95.

АО «Россельхозбанк» в полном объеме исполнил все обязательства по выплатам купонного дохода по еврооблигациям эмитента RSHB CAPITAL S.A. за следующие купонные периоды с 16 октября 2021 года по 16 апреля 2022 года, с 16 апреля по 16 октября 2022 года и с 16 октября 2022 года по 16 апреля 2023 года, в соответствии с действовавшим на момент исполнения обязательств законодательством РФ.