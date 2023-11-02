ПСБ: Риски возвращения медвежьих настроений достаточно высоки.

Индекс МосБиржи смог восстановить большую часть потерь вторник, вновь поднявшись выше отметки 3200 пунктов. На рынке наблюдалась смешанная динамика, однако большинство бумаг подросли по итогам дня. Объём торгов акциями сильно сократился, показав наименьший результат с 8 мая, составив 40,2 млрд руб. , отмечают аналитики ПСБ:



– Наибольшую поддержку оказали акции Газпрома, которые достигли отметки 170 руб., а также бумаги ЛУКОЙЛа. В целом неплохо выглядел сектор горной добычи и металлургии. В лидерах торгов вновь оказались бумаги Мечела, заметно сильнее были привилегированные акции компании. Спросом пользовались также бумаги золотодобытчиков, акции Полюса, Селигдара и Полиметалла оказались лучше рынка. После небольшой паузы вернулись к росту бумаги Норникеля. За две последние недели они прибавили чуть более 8%.

В финансовом секторе отметим расписки TCS Group. После появления сообщений о том, что банк Тинькофф претендует на включение в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), котировки TCS Group подскочили до 3500 руб., правда к окончанию вечерней сессии заметно откатились от этих значений. Сохраняем позитивный взгляд на акции компании, 17 ноября пройдёт заседание СД TCS Group, где будет обсуждать вопрос о наделении совета директоров правом проводить обратный выкуп бумаг. Из прочих акций отметим восстановление бумаг ИТ компаний. Наиболее интересны, на наш взгляд, здесь акции ВК, которые, вероятно, нащупали дно и готовы вернуться к росту по мере улучшения настроений на рынке.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Однако риски возвращения медвежьих настроений достаточно высоки. Снижающиеся объёмы торгов даже во время роста рынка, говорят о том, что инвесторы не готовы наращивать длинные позиции. В данном случае сказывается повышение ставки и укрепление рубля.

Сегодняшний день богат на корпоративные события. Финансовые результаты опубликует Сбербанк и ЭЛ5-Энерго. Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь, начнутся торги акциями Henderson.