Комментарии

Россельхозбанк выступил организатором крупнейшего размещения облигаций «Газпром нефти» объемом 34 млрд руб.

31 октября 2023 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 003Р-07R со сроком обращения 4 года, купонным периодом 91 день и плавающей ставкой купона, привязанной к RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – индикатору ставок российского денежного рынка.

Первоначальный ориентир спреда к RUONIA составлял не выше 135 б.п., а индикативный объем выпуска – 20 млрд руб. По итогам сбора заявок эмитент снизил ориентир спреда до 130 б.п., а также увеличил объем выпуска до 34 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг как институциональных, так и розничных инвесторов.

«Выпуск «Газпром нефти» вызвал повышенный интерес среди инвесторов за счет плавающей ставки купона и исключительного кредитного качества эмитента. Это позволило зафиксировать крупнейший в истории компании объем размещения облигаций 34 млрд руб.», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Техническое размещение облигаций на Московской Бирже состояится 7 ноября 2023 года.

Ранее Россельхозбанк выступал организатором трех выпусков облигаций ПАО «Газпром нефть» общим объемом 62 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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