ПСБ: Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов

Акции

Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Вполне вероятно, сегодня увидим небольшое снижение индекса, ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3220 пунктов

Облигации

На текущей неделе котировки ОФЗ, вероятно, будут оставаться на достигнутых уровнях

В фокусе

Итоги недели на рынке акций

Российский фондовый рынок на прошлой неделе продолжил снижаться, индекс МосБиржи достиг отметки 3200 пунктов.

Снижались на прошлой неделе

В ауйтсадерах оказались расписки Русагро, которые корректировались после достижения пиков 24 октября. К вечеру пятницы бумаги компании потеряли почти 15%.

Бумаги ЛСР начали снижаться ещё на прошлой неделе и в итоге достигли минимума с конца сентября.

Акции МТС откатились после повышения ставки ЦБ. У компании стабильный размер дивидендов, поэтому повышение ключевой ставки снижает привлекательность бумаг МТС, которые считаются квазиоблигациями.

В списке аутсайдеров также оказались акции АФК Система после того, как США включила компанию в SDN-лист.

Лидеры роста прошлой недели

Из лидеров недели отметим акции МосБиржи. Повышение ставки позволит увеличить процентные доходы компании, а увеличение объёма торгов предполагает увеличение прибыли от комиссий по биржевым сделкам.

Расписки HeadHunter подскочили на новостях о выкупе с дисконтом бумаг, которые находятся в зарубежной инфраструктуре.

Бумаги Норникеля поднимались выше 18 000 руб. на фоне рекомендации СД выплатить дивиденды (915,33 руб. на акцию) и произвести сплит акций (100 к 1).

Ждем, что индекс МосБиржи продолжит снижение в течение недели. Ключевыми краткосрочными уровнями поддержки выступают отметки 3175 и 3140 пунктов. Однако откат к 3140 пунктам уже к концу недели – это скорее пессимистичный сценарий. На фоне попыток восстановления нефтяных котировок и стабилизации валютного курса такое движение бенчмарка маловероятно.

Российский рынок акций

Индекс МосБиржи завершил торги в понедельник на максимальных отметках с 25 октября. Объёмы торгов составили всего 41,2 млрд руб., что на 20% ниже среднего значения прошлой недели. На рынке преобладали позитивные настроения, абсолютно все сегменты завершили день в плюсе. Среди ключевых секторов отметим заметный рост акций нефтегазовых компаний. Лидером стали бумаги Башнефти, которые прибавили более 3% по итогам дня. Полностью восстановили потери пятницы акции НОВАТЭКа, вновь переписали годовой максимум бумаги Газпром нефти. Порадовали инвесторов акции Сбербанка, они вплотную приблизились к пикам текущего года, обыкновенные бумаги банка оказались выше 273 руб. к окончанию вечерней сессии. Неплохо прибавили также акции ВТБ, которые полностью отыграли потери предыдущей недели. Все акции из сектора ИТ компаний смогли подрасти. Опередили рынок здесь бумаги Группы Позитив, ЦИАН, ВК и Софтлайн. В то же время достаточно слабо показал себя сектор горной добычи и металлургии. Лишь бумаги НЛМК и обыкновенные акции Мечела прибавили сильнее, чем индекс. Несмотря на явный позитивный настрой на рынке, некоторые бумаги оказались в минусе. Небольшие потери понесли акции Полюса и ММК. В пятницу появились сообщения о том, что СД Норникеля рекомендовал выплатить дивиденды и произвести сплит акций. На этом фоне бумаги компании начали корректироваться. Мы считаем, что снижение бумаг может в скором времени прекратиться. Выплата дивидендов, это позитивный фактор, как и сплит акций. Коррекций последних дней выглядит, как необходимая пауза после того, как с 11 октября бумаги Норникеля прибавили 12%. В понедельник также были под давлением акции РУСАЛа, однако в пятницу они прибавили более 2% на рекомендации СД Норникеля выплатить дивиденды. Учитывая сильное отставание бумаг РУСАЛа от рынка, акции компании смотрятся интересно в среднесрочной перспективе.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Вполне вероятно, сегодня увидим небольшое снижение индекса, ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3220 пунктов. Существенных факторов, которые позволили бы российскому рынку продолжить подъём вверх мы пока не наблюдаем.

Российский рынок облигаций

На прошедшей неделе котировки ОФЗ перешли к восстановлению – доходности на коротком участке кривой снизились на 81 б.п., 10-летние бумаги – на 16 б.п., вплотную приблизившись к уровню 12,0% годовых.

Инвесторы позитивно оценили более резкое повышение ключевой ставки (+200 б.п.) в рамках борьбы с инфляцией, что повышает вероятность перехода к снижению ставки в следующем году. Из краткосрочных факторов отметим стабилизацию рубля несмотря на окончание налогового периода.

После коррекционного восстановления рынка на текущей неделе ожидаем сохранения котировок ОФЗ вблизи достигнутого уровня.

Корпоративные и экономические события

Норникель может выплатить 915,33 руб. на акцию за 9 месяцев - компания

Совет директоров Норникеля рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 915,33 руб. на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Реестр для получения дивидендов закроется по данным на 26 декабря. Внеочередное собрание акционеров Норникеля рассмотрит выплату дивидендов и сплит 7 декабря.

Наше мнение: дивдходность скромная, ~5%, но это может быть знаком, что сектор в целом готов вернуться к выплатам. Возможность дробления бумаг 100 к 1 - это позитивные новости, как для самого Норникеля, так и для РУСАЛА, которому принадлежит 26,25% акций Норникеля. Ликвидность бумаг вырастет, равно как и количество инвесторов.

O’КЕЙ: слабые результаты за III квартал

Компания опубликовала операционные показатели за III квартал. В моменте бумаги O'КЕЙ на выход отчета не реагировали.

Ключевые показатели:

• Выручка: +2,2% г/г, до 49 млрд руб.

• Онлайн-сегмент: +16,9% г/г, до 1,5 млрд руб.

• LfL Средний чек: +4,4% г/г

• LfL Трафик: -5,4% г/г

• LfL Выручка:-1,3% г/г

Дискаунтеры “ДА!” – главный драйвер выручки: +18,3% г/г

• Магазины: +47

• LFL-трафик: +14,3% г/г

• LFL-средний чек: +5,5% г/г

• Выручка на 1 кв м: -7,1% г/г, что сигнализирует о слабой операционной эффективности.

Показатели гипермаркетов (~70% выручки компании) снижаются:

• выручка: -1,8% г/г

• LFL-трафик: -6,9%

Наше мнение: по итогам III квартала O'КЕЙ закрывает еще 2 магазина данного формата и продолжает переход к популярной сейчас модели дискаунтеров. Онлайн-продажи: +16,9% г/г, до 1,5 млрд руб. Однако этот сегмент составляет малую часть бизнеса и слабо влияет на общий результат. Ранее ЦБ РФ зарегистрировал глобальные депозитарные расписки О’КЕЙ, что снизит инфраструктурные риски по бумаге. Но скачок цены оказался кратковременным и пока не добавил позитива инвесторам. Учитывая слабые результаты ретейлера, инвесторы могут обратить внимание на более интересных представителей потребительского сектора, таких как Магнит и НоваБев Групп.

Продажи автомобилей продолжают расти: +56% за 10 месяцев

Продажи новых автомобилей по итогам января-октября:

· Легковые авто: +297 тыс. или 56% г/г, 830 тыс.

· LCV: +19 тыс. или 32% г/г, 81 тыс.

· Грузовики: +53 тыс. или 85% г/г, 116 тыс.

· Автобусы: +3 тыс. или 27% г/г, 14 тыс.

· Совокупный объем продаж — 1,04 млн (+373 тыс. или 56% г/г)

Наше мнение: столь значительный рост продаж обусловлен эффектом низкой базы 2022 г. и повышенным спросом накануне повышения ключевой ставки. В 2024 г. ожидаем замедления темпа продаж на фоне роста цен на импортные автомобили, а также повышения ставок по автокредитам (доля кредитных продаж превышает 50%) и утильсбора. Давление на рынок также будет также рост стоимости доставки до дилерских центров из-за дефицита автовозов и водителей спецтехники. Растущий тренд на авторынке по итогам года положительно скажется на результатах Соллерса и КАМАЗа, которые являются главными бенефициарами ухода зарубежных компаний. За 9 месяцев Соллерс увеличил продажи авто на 39%, а КАМАЗ увеличил производство грузовиков К5 в 2,5 раза. Кроме того, в октябре Соллерс получил льготный заем на локализацию производства МКПП и вошел в программу льготного лизинга. Акции Соллерса и КАМАЗа положительно отреагировали на статистику и прибавляли в моменте 2%. Считаем бумаги компаний перспективными для долгосрочных инвестиций.