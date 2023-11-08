ПСБ: Текущая доходность ОФЗ, на наш взгляд, отражает чрезмерный оптимизм рынка

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Во вторник активность торгов на рынке существенно выросла после завершения праздников – кривая госбумаг вновь вернулась к более инвертированному виду. Так, доходности коротких ОФЗ выросли на 15-30 б.п., среднесрочные и длинные – снизились на 2-4 б.п.

В целом, вся кривая продолжает находиться в диапазоне 12,0%-12,5% годовых, что отражает ожидания инвесторов по снижению ключевой ставки в следующем году. На наш взгляд, текущий уровень кривой не отражает сохраняющиеся проинфляционные риски в части стимулирующей бюджетной политики, которые, вероятно, останутся и в следующем году.

Не меняем свой позитивный взгляд на флоутеры (в первую очередь - корпоративные), которые обеспечивают текущую доходность на уровне 15%-17% годовых в условиях неопределенности по срокам снижения ключевой ставки.

Среди объявленных размещений рекомендуем обратить внимание на 3-летний выпуск Росэксимбанка (АА/АА), входящего в Группу ВЭБ, с ориентиром по плавающему квартальному купону КС+225 б.п.