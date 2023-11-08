ПСБ: Индекс МосБиржи во вторник показал символический минус по итогам дня, завершив торги немного ниже отметки 3240 пунктов

Объёмы торгов увеличились до 51,6 млрд руб. В сравнении со значениями понедельника показатель заметно вырос, но всё ещё остаётся пониженным. На рынке наблюдалась смешанная динамика бумаг, лишь отдельные акции показали заметный рост. В финансовом секторе отметим расписки TCS Group, которые преодолели отметку 3500 руб., сумев за день подняться выше 50 и 200-дневных средних. После недавней коррекции продолжили восходящую динамику акции Банка Санкт-Петербург, на данный момент они уже вернулись к значениям, которые последний раз были 25 октября. В секторе горной добычи и металлургии выделялись бумаги Мечела.

Обыкновенные и привилегированные акции компании обновили годовые пики. После непродолжительной коррекции подскочили акции Русагро, по итогам дня они прибавили более 9%. Здесь мы видим две основные причины. Во-первых, правительство планирует увеличить финансировании отрасли АПК, а во-вторых, 13 ноября будет опубликована финансовая отчётность компании. Неплохо прибавили также бумаги Магнита, Мать и Дитя и НоваБев Групп. Выделим также акции Globaltrans, ЛСР, Etalon и Ozon, которые также выглядели заметно лучше рынка.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Однако учитывая падение цен на нефть, вполне допускаем, что индекс по итогам дня откатится к уровню 3200 пунктов. Отдаём предпочтение акциям TCS Group, РУСАЛа, Распадской и НоваБев Групп.