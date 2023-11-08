ПСБ: Индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов

Акции

Индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Однако учитывая падение цен на нефть, вполне допускаем, что индекс по итогам дня откатится к уровню 3200 пунктов

Облигации

Текущая доходность ОФЗ, на наш взгляд, отражает чрезмерный оптимизм рынка

В фокусе

Снижение цен на нефть избыточно, российские нефтяники все равно в выигрыше

В среду цены на нефть Brent опустились до минимумов более, чем за 3 месяца. Ближайший фьючерс торгуется ниже 82 долл./барр.. Формальной причиной для обвала нефти выступает рост опасений по спросу на сырье со стороны США и Европы, а также Китая. Инвесторы пока перестают закладывать в цену риски развития конфликта между Израилем и Газой. Геополитическая премия «ушла», что, на наш взгляд, преждевременно, так как риски обострения конфликта на Ближнем Востоке по-прежнему никуда не делись. С точки зрения баланса рынок все еще остается дефицитным по предложению, но в меньшей степени, чем раньше на фоне сокращения спроса со стороны США и Европы. Китай в 4 кв. может ограничить потребление нефти на фоне сокращения загрузки НПЗ, так как маржа сужается, а квоты на экспорт сокращаются. Тем не менее, за октябрь статистика неплохая: импорт нефти Китаем вырос на 13,5% г/г, до 11,53 млн барр./день. Саудовская Аравия и Россия подтвердили намерение сокращать добычу до конца этого года. С учетом традиционно слабого спроса в начале года, нельзя исключить продление добровольного сокращения и на этот период. Мы считаем, что текущее снижение нефти избыточно и рассчитываем, что в районе 78-80 долл./барр.. будет стабилизация. Как раз от уровня в 79 долл./барр. США планировали закупать 6 млн барр. в стратегические резервы.

Для российских нефтяников- экспортеров текущий обвал сырья не выглядит пока критичным, так как средний уровень цен на нефть в рублях во 2П все равно складывается заметно выше, чем в 1П 2023 и чем в прошлом году, что обусловит высокие финансовые результаты. В секторе мы отдаем предпочтение бумагам ЛУКОЙЛа, Роснефти, Татнефти и Транснефти.

Российский рынок акций

Индекс МосБиржи во вторник показал символический минус по итогам дня, завершив торги немного ниже отметки 3240 пунктов. Объёмы торгов увеличились до 51,6 млрд руб. В сравнении со значениями понедельника показатель заметно вырос, но всё ещё остаётся пониженным. На рынке наблюдалась смешанная динамика бумаг, лишь отдельные акции показали заметный рост. В финансовом секторе отметим расписки TCS Group, которые преодолели отметку 3500 руб., сумев за день подняться выше 50 и 200-дневных средних. После недавней коррекции продолжили восходящую динамику акции Банка Санкт-Петербург, на данный момент они уже вернулись к значениям, которые последний раз были 25 октября. В секторе горной добычи и металлургии выделялись бумаги Мечела.

Обыкновенные и привилегированные акции компании обновили годовые пики. После непродолжительной коррекции подскочили акции Русагро, по итогам дня они прибавили более 9%. Здесь мы видим две основные причины. Во-первых, правительство планирует увеличить финансирование отрасли АПК, а во-вторых, 13 ноября будет опубликована финансовая отчётность компании. Неплохо прибавили также бумаги Магнита, Мать и Дитя и НоваБев Групп. Выделим также акции Globaltrans, ЛСР, Etalon и Ozon, которые также выглядели заметно лучше рынка.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Однако учитывая падение цен на нефть, вполне допускаем, что индекс по итогам дня откатится к уровню 3200 пунктов. Отдаём предпочтение акциям TCS Group, РУСАЛа, Распадской и НоваБев Групп.

Российский рынок облигаций

Во вторник активность торгов на рынке существенно выросла после завершения праздников – кривая госбумаг вновь вернулась к более инвертированному виду. Так, доходности коротких ОФЗ выросли на 15-30 б.п., среднесрочные и длинные – снизились на 2-4 б.п.

В целом, вся кривая продолжает находиться в диапазоне 12,0%-12,5% годовых, что отражает ожидания инвесторов по снижению ключевой ставки в следующем году. На наш взгляд, текущий уровень кривой не отражает сохраняющиеся проинфляционные риски в части стимулирующей бюджетной политики, которые, вероятно, останутся и в следующем году.

Не меняем свой позитивный взгляд на флоутеры (в первую очередь - корпоративные), которые обеспечивают текущую доходность на уровне 15%-17% годовых в условиях неопределенности по срокам снижения ключевой ставки.

Среди объявленных размещений рекомендуем обратить внимание на 3-летний выпуск Росэксимбанка (АА/АА), входящего в Группу ВЭБ, с ориентиром по плавающему квартальному купону КС+225 б.п.

Корпоративные и экономические события

СД Газпром нефти сегодня даст рекомендацию по промежуточным дивидендам

Совет директоров Газпром нефти на заседании 8 ноября обсудит рекомендации акционерам по промежуточным дивидендам за девять месяцев 2023 года. Участники рынка ожидают, что выплаты могут составить 56,8 руб.. на акцию,

Наше мнение: мы ждем порядка 55 руб./акцию, доходность 6,6%. Компания показала сильные данные за 1П 2023. В 3 кв. вероятны также сильные результаты (отчета не было) за счет высоких внутренних цен на нефтепродукты, слабого курса рубля и высоких цен на нефть. Акции реагировали ростом на 1% на новость.

Positive Тechnologies: операционные расходы тормозят темпы роста

Компания опубликовала финансовый отчет за III квартал и 9 месяцев 2023 года. Бумаги реагируют на публикацию отчетности снижением на 2%.

Ключевые показатели за 9 месяцев:

Выручка: +20% г/г, до 8,3 млрд руб.

EBITDA: -60% г/г, до 1 млрд руб.

Чистая прибыль: -90% г/г, до 153 млн руб.

Чистый долг/EBITDA: 1,5x

NIC (чистая прибыль/убыток до капитализации расходов): -1,3 млрд руб. против 1 млрд руб. прибыли за аналогичный период в прошлом году.

Наше мнение: наибольший вклад в выручку компании вносят флагманские продукты: MaxPatrol SIEM (28%), PT Application Firewall (16%) и MaxPatrol VM (15%). Темпы роста выручки замедляются: в 3 квартале продажи +5% г/г против двузначной динамики прошлого года. При этом компания расширяет присутствие в сегменте среднего бизнеса с 18% до 28% (оборот 30–100 млн руб). Давление на EBITDA оказывает существенный рост операционных расходов (+78% г/г). Компания активно вкладывается в R&D (63% г/г) и маркетинг (+94% г/г), чтобы ускорить вывод продуктов на рынок и занять места ушедших международных компаний. На снижение чистой прибыли повлиял разовый налог на сверхприбыль в размере 171 млн руб. Показатель NIC (чистая прибыль/убыток до капитализации расходов) также оказался в отрицательной зоне из-за расходов на R&D. Однако для Позитива конец года – самый активный период с точки зрения продаж (уже в сентябре NIC составил 0,6 млрд руб.), поэтому вероятно, что по итогу года NIC окажется положительным.. Мы оцениваем отчет как негативный. Темпы роста замедлились, а дополнительные операционные расходы сужают перспективы дивидендных выплат за 2023 год. Также начиная со следующего года на дивидендной доходности может отрицательно сказаться мотивация сотрудников через допэмиссии. В данный момент не рекомендуем акции ГК Позитив к покупке. Лучше дождаться окончательного решения менеджмента относительно политики мотивации сотрудников и итоговых результатов за 2023 год (так как компания имеет циклическую структуру выручки и около 50% годовых поступлений приходится на 4 квартал).

1500 рублей - такой уровень преодолели акции Русагро, прибавив за день 9%

В 2024 г. объем финансирования АПК предлагается увеличить на ~8%. Поправки об увеличении средств на агросектор планируется внести ко второму чтению бюджета: суммарно господдержка отрасли в следующем году может составить ~1,6% бюджетных расходов.

Наше мнение: бумаги Русагро вчера сильно росли, но мы допускаем, что такое движение было связано не столько с новостью об увеличении финансирования со стороны государства, сколько с ожиданиями сильной отчетности за III квартал (13 ноября). В конце октября бумаги Русагро достигли исторического максимума и преодолели нашу тактическую цену, после чего скорректировались.

На горизонте 12 месяцев фундаментально оправданная цена 1 акции – 1715 руб.