«Открытие»: Акции Сбербанка защищали индекс МосБиржи от более активного снижения

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался вблизи отметки закрытия предыдущего дня к середине сессии. Акции Сбербанка защищали индекс МосБиржи от более активного снижения. Бумаги «Алроса» позитивно отреагировали на новости о провале согласования санкций против российских алмазов в G7. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 31,6 млрд руб.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3245,79 п. (-0,02%), а индекс РТС - 1109,26 п. (+0,19%).

Лидерами среди индексных бумаг были GlobalTrans, обыкновенные и привилегированные «Сургутнефтегаз», «Алроса» и Сбербанк. Самыми слабыми оказались «РусАгро», ГМК «Норникель», АФК «Система», «Северсталь» и НЛМК.

Страны G7 решили продолжить координировать санкционную политику против России. Однако ограничения для российских алмазов согласовать не удалось. В итоговом коммюнике говорится о том, что: «Чтобы сократить доходы России от экспорта, мы активизируем консультации по энергетике, металлам и непромышленным алмазам, включая те, которые добываются, обрабатываются или производятся в России». То есть даже на текущем этапе речи о промышленных алмазах не идёт. Самое интересное в том, что решение вновь вызвало неудовольствие Бельгии, которая является крупнейшим центром огранки. На этом фоне бумаги «Алроса» (ALRS) вышли в число индексных лидеров.

Бумаги Сбербанка (SBER) Также были в числе активно растущих. Глава Сбера Герман Греф сообщил в кулуарах форума Finopolis, что объём ипотечного кредитования в текущем году может увеличиться на 80% до 4,6 трлн руб. Уже за первые десять месяцев объём выданных кредитов составил 3,7 трлн руб.

Henderson (HNFG) сообщает о росте выручки по РСБУ за девять месяцев на 31% до 10,91 млрд руб. Однако чистая прибыль снизилась до 1,12 млрд руб с 1,26 млрд руб в прошлом году. С другой стороны, операционная прибыль увеличилась на 54% до 2,8 млрд руб. Рентабельность по операционной прибыли составила 25,8% по сравнению с 21,9% годом ранее. Это первая отчётность компании после проведённого первичного размещения акций.

Рубль укреплялся в дневные часы. При этом с 8 ноября Минфин закупает валюту и золото на 29,6 млрд руб в день, а нефть демонстрирует негативную динамику. Накануне ЦБ РФ, фактически, сообщил о том, что денежная политика будет оставаться жёсткой до весны будущего года. Прогноз по инфляции был повышен до 7,0%-7,5% в текущем году. Замедление роста цен предполагается лишь с весны 2024 года. Соответственно, высокая ставка будет отвлекать средства частных инвесторов и банков от покупки валюты.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 92,17 (-0,09%),

EUR/RUB – 98,34 (-0,34%),

CNY/RUB – 12,651 (-0,21%).

Отчётности европейских компаний балансируют продажи и покупки инвесторов

Европейские индексы преимущественно снижались. Сектор ЖКХ услуг терял более 1% на фоне падения акций E.ON после предупреждения о существенном сокращении прибыли в IV квартале. Сектор страхования терял более 0,5% вслед за падающими более чем на 6% бумагами Swiss Life Holding. Акции производителя ветряных турбин Vestas дорожали на 8%. Компания смогла отчитаться лучше ожиданий, даже после списаний ряда проектов в США. Бумаги германского банка Commerzbank прибавляли более 2% на фоне утроения прибыли в III квартале. Некоторую тревожность рынка вызывают предстоящие выступления глав Банка Англии, ЕЦБ и ФРС.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7412,90 п. (+0,04%),

DAX - 15156,34 п. (+0,02%),

CAC 40 - 7003,21 п. (+0,24%).

Прогнозы снижения спроса оказывают давление на нефтяные котировки

Нефть оставалась в минусе. На текущей неделе китайские данные по торговле и прогнозу нефтепереработке повысили пессимизм на рынке. Минэнерго США также ожидает, что в текущем году спрос на нефть в США снизится на 300 тыс. баррелей в день по сравнению с предыдущим прогнозом повышения на 100 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, накануне вышли данные по запасам в США от API. На неделе до 3 ноября американские коммерческие запасы нефти +11,9 млн баррелей, бензина -400 тыс. баррелей, дистиллятов -2,0 млн баррелей. Рост запасов нефти оказался самым большим с февраля текущего года.

По состоянию на 15:50 мск:

WTI - $76,40 (-1,25%),

Brent - $80,70 (-1,12%),

Золото - $1969,20 (-0,22%).

Американский рынок будет ждать выступление председателя ФРС

Фьючерсы на основные индексы США указывали на нейтральное открытие торгов в пределах +-0,1%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам поднялась выше 4,58%. На 17:15 мск запланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.