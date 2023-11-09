ПСБ: Потенциал дальнейшего снижения кривой ОФЗ незначительный

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Доходность длинных выпусков приостановила снижение (11,97%, +1 б.п. по 10-летнему выпуску) на фоне прошедшего вчера аукциона. Несмотря на длинный срок (15 лет) спрос на выпуск оказался достаточно неплохим (101 млрд руб., размещено бумаг на 42,3 млрд руб.) за счет хорошей премии. Так, средневзвешенная доходность составила 12,17% годовых, тогда как соседние выпуски торгуются с доходностью ~12,0% годовых.

Основным драйвером для сохранения спрос на ОФЗ остается укрепление рубля, однако, на наш взгляд, данный потенциал пока ограничен уровнем 90 руб./долл. В результате, ожидаем, что доходности госбумаг продолжат находится вблизи текущих уровней.

На наш взгляд, инвесторы не до конца учитывают продолжительность сохранения жесткой денежно-кредитной политики. В базовом сценарии ожидаем, что ключевая ставка будет находится на уровне 15% до середины следующего года, т.е. порядка 6-8 месяцев. Учитывая сохраняющуюся высокую глобальную неопределенность, на наш взгляд, пока преждевременно изменять структуру облигационных портфелей в пользу длинных и среднесрочных бумаг с фиксированным доходом; рекомендуем сохранять превалирующую долю флоатеров в портфелях.