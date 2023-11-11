«Открытие»: Ситуация на рынке остаётся спокойной

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался в лёгком минусе в первой половине дня в пятницу. Акции Сбербанка заметно подрастали после отчётности за 10 месяцев. Бумаги «Роснефти» дорожали на дивидендных ожиданиях. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 27,0 млрд руб.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3236,82 п. (-0,1%), а индекс РТС - 1108,62 п. (-0,02%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Московская Биржа», «Роснефть», обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, МКБ. Самыми слабыми были «Селигдар», МКП «ВК», «РусАгро», X5 Retail и «Юнипро».

Сбербанк (SBER) обновляет рекорды по прибыли. За 10 месяцев текущего года прибыль составила 1,262 трлн руб. Рентабельность капитала составила 25,3%. В октябре финансовая организация заработала 132,9 млрд руб. Чистый процентный доход вырос за 10 месяцев на 37,5% до 1,9 трлн руб. Чистый комиссионный доход повысился на 17,4% до 575,3 млрд руб. Судя по всему, дивидендная база по итогам 2023 года может оказаться больше прошлогодней.

«НоваБев Групп» (BELU) увеличила чистую прибыль за девять месяцев на 1% до 5,262 млрд руб. Выручка выросла на 17% до 77,671 млрд руб. Показатель EBITDA повысился на 6% до 12,74 млрд руб.

«Инарктика» (AQUA) увеличила консолидированную выручку за девять месяцев до 20 млрд руб. Объём продаж вырос на 6% до 20,3 тыс. тонн готовой продукции. Показатель EBITDA достиг 9 млрд руб. Биомасса рыбы в воде на конец отчётного периода составила 33,7 тыс. тонн.

В целом, ситуация на рынке остаётся спокойной. Укрепление рубля оказывает небольшое давление. Однако оно компенсируется ростом нефтяных бумаг вслед за котировками нефти.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 91,91 (-0,14%),

EUR/RUB – 98,25 (-0,41%),

CNY/RUB – 12,584 (-0,13%).

Производители люксовой продукции испытывают затруднения с продажами

Европейские индексы преимущественно снижались. Негатив сформировался накануне, когда председатель ФРС Джером Пауэлл не исключил ещё одного повышения ставки. При этом он также напомнил, что период высоких ставок может оказаться продолжительным. Сектор производителей люксовой продукции снижался более чем на 2,5%. Акции Richemont теряли около 6% после отчётности, которая показала прибыль ниже ожиданий. Акции производителя алкоголя Diageo падали на 12%. Компания ждёт замедление роста прибыли в первой половине своего фискального года. В страховом секторе Allianz дорожали на 2,5%, а вот бумаги перестраховщика Scor снижались на 9% из-за слабой отчётности. Из статистики отметим оценку ВВП Великобритании за III квартал. Вместо ожидаемого снижения на 0,1% динамика была нейтральной. В годовом выражении ВВП вырос на 0,6%.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7359,80 п. (-1,29%),

DAX - 15252,63 п. (-0,65%),

CAC 40 - 7043,54 п. (-0,99%).

Нефть корректирует падение предыдущих дней

Нефть дорожала, корректируясь после потерь в предыдущие дни. Тем не менее, актив может закрыть снижением третью неделю подряд. Двумя ключевыми событиями недели стали данные по внешней торговли Китая и снижение прогноза спроса в США. Вместо роста на 100 тыс. баррелей в день Минэнерго США ждёт падение на 300 тыс. баррелей в сутки.

По состоянию на 15:50 мск:

WTI - $76,69 (+1,25%),

Brent - $81,05 (+1,30%),

Золото - $1951,10 (-0,95%).

Пятница на рынке США может пройти спокойно

Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможный рост рынка в начале дня до 0,25% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снижалась на 3 б.п. до 4,59%. На пятницу в США запланированы выступления президентов ФРБ Атланты Рафаэля Бостика и ФРБ Далласа Лори Логан.