ПСБ: Флоутеры по-прежнему сохраняют оптимальный баланс «риск/доходность»

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Рынок ОФЗ на прошлой неделе испытывал прилив оптимизма за счет снижения инфляционных ожиданий инвесторов благодаря жесткой политики ЦБ – кривая госбумаг опустилась на 23-40 б.п. вниз (доходность 3-летних бумаг достигла 11,54%, 10-летних – 11,8% годовых).

На наш взгляд, после переоценки инфляционных ожиданий рынок ОФЗ перейдет к боковому движению в ожидании новых триггеров. При стабилизации курса валютный фактор остается нейтральным для госбумаг, в результате чего заметных движений на рынке может не произойти до декабрьского заседания ЦБ.

Мы пока сохраняем осторожный взгляд на длинные и среднесрочные классические бумаги, учитывая продолжительное сохранение жесткой ДКП. При этом пока инфляционное давление на экономику сохраняется - недельная инфляция в России в период с 31 октября по 7 ноября 2023 года ускорилась до 0,42% с 0,14%.

На этой неделе рекомендуем обратить внимание на размещение флоатера МТС (-/ААА) с ориентиром купона RUONIA + 140 б.п. - облигации с плавающей ставкой по-прежнему сохраняют оптимальный баланс в терминах «риск/доходность». За счет комфортной дюрации (1,7 года) и высокой доходности (ориентир до 17,81%) интересно выглядит выпуск Интерлизинг (-/А-) с фиксированным купоном.