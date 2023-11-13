ПСБ: Нефть остается безыдейной

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть Brent под конец прошлой недели смогли стабилизироваться в районе 82 долл./барр. после затяжного снижения - перед выходными днями закрывались короткие позиции. Тем не менее, сегодня с утра котировки снова в минусе, ближайший фьючерс торгуется ниже 81 долл./барр. С точки зрения геополитики ситуация пока не претерпевает резких изменений, а фундаментально есть опасения по спросу из-за ослабления развитых экономик и неоднозначных перспектив Китая.
На этой неделе в фокусе ежемесячные отчеты от МЭА и ОПЕК, которые могут быть интересны в части прогноза на будущий год и оценки ситуации на Ближнем Востоке. Также внимание инвесторов будет приковано к статистике по инфляции в США за октябрь, от динамики которой зависит и решение регулятора по ставке. По прогнозу ожидается замедление темпа роста цен по сравнению с сентябрем, что может быть положительно воспринято инвесторами. В целом, мы рассчитываем, что Brent удастся остаться в течение недели в рамках диапазона 80-85 долл./барр.