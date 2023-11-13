ПСБ: Нефть остается безыдейной

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent под конец прошлой недели смогли стабилизироваться в районе 82 долл./барр. после затяжного снижения - перед выходными днями закрывались короткие позиции. Тем не менее, сегодня с утра котировки снова в минусе, ближайший фьючерс торгуется ниже 81 долл./барр. С точки зрения геополитики ситуация пока не претерпевает резких изменений, а фундаментально есть опасения по спросу из-за ослабления развитых экономик и неоднозначных перспектив Китая.