«Открытие»: Неуверенность внешних рынков будет мешать российским акциям

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Неуверенность внешних рынков будет мешать российским акциям

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо негативным. Индексы Азии торгуются неуверенно, нефть дешевеет на опасениях слабого спроса и дополнительного предложения из Ирака. Рубль в ранние часы также слабеет. Можно предположить, что под давлением окажутся акции нефтегазовых компаний. Также могут продолжить коррекцию бумаги застройщиков на фоне повышения ставок по ипотечным кредитам.

Итоги предыдущей недели

По итогам предыдущей недели индекс МосБиржи поднялся с 3208,63 п. до 3242,06 п., а индекс РТС с 1093,74 п. до 1107,44 п. Пара EUR/USD снизилась с $1,0728 до$1,0685. USD/RUB снизилась с 92,42 до 92,29, а EUR/RUB с 98,94 до 98,55. Нефть подешевела с $84,89 до $80,01 за баррель. Золото подешевело с $1999,20 до $1957,8 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4358,34 п. до 4415,24 п.

Главы США и КНР попытаются смягчить отношения

Азиатские рынки начали новую неделю преимущественно снижением. Переговоры министра финансов США Джанет Йеллен и китайского вице-премьера Хэ Лифэня завершились заверениями о необходимости интенсификации коммуникаций по экономическим вопросам. На текущей неделе ожидается встреча в Сан-Франциско председателя КНР Си Цзиньпиня и президента США Джо Байдена. Однако Байден уже рассматривается в качестве «хромой утки», которая вряд ли окажет какое-либо влияние на дальнейшие двусторонние отношения. Впрочем, сам факт переговоров немного смягчает риски дальнейшей санкционной эскалации, если не полностью, то на время взаимодействия высших лиц. Тем не менее, на этой неделе будут опубликованы данные по промышленному производству и розничным продажам за октябрь. Последние индексы деловой активности весьма сильно смутили инвесторов. Сектор застройщиков вновь был под давлением в Гонконге. Рейтинговое агентство Moody’s предупреждает, что затяжные проблемы в секторе строительства могут негативно сказаться на всей китайской экономике. В Шанхае дешевели акции китайских банков на фоне новостей о хакерских атаках на американское подразделение Industrial and Commercial Bank of China.

Японский рынок пытался расти в начале торгов, но затем растерял свои достижения. Иена уже приближается к значению 152 за доллар, что стимулирует местных инвесторов к покупке, а не удержанию наличности. Заметно повышались акции полупроводниковых компаний вслед за пятничным ростом в NASDAQ: Tokyo Electron (+1,6%), Advantest Corp. (+1,6%). Акции производителя духов и косметики Shiseido теряли около 14,3% на фоне ухудшения прогноза по прибыли. Складывается впечатление, что тренд на более скромное потребление становится глобальным, если проблемы люксовых производителей проявляются от Европы до Японии.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 32564,70 п. (-0,01%),

Hang Seng - 17232,97 п. (+0,17%),

Shanghai Composite - 3037,80 п. (-0,04%).

Страхи по поводу спроса и планы Ирака давят на нефтяные котировки

Нефть дешевела. С одной стороны, на рынке сохраняются опасения снижения спроса, или, как минимум, менее значимого его прироста в текущем году. В США, к примеру, ожидают снижение потребления бензина в 2024 году до минимальных за 20 лет значений на душу населения. С другой стороны, власти Ирака говорят о том, что отгрузка нефти из Киркука может быть возобновлена в ближайшие дни. Впрочем, Ирак также предложил ОПЕК+ пересмотреть планы по ограничению добычи в сторону сокращения.

По состоянию на 8:40 мск: