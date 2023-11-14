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ПСБ: Индекс МосБиржи в ходе сегодняшних торгов поднимался выше отметки 3250 пунктов, но не смог там закрепиться

Вновь рынок удерживали от снижения акции Сбербанка, которые, несмотря на свой большой вес в индексе, показали неплохой рост. Разнонаправленную динамику продемонстрировали акции Башнефти. Это объясняется тем, что «префы» заметно остались от обыкновенных бумаг. Продолжили обновлять пики акции Газпром нефти после небольшой просадки в пятницу. Интерес к бумагам подогревается дивидендными ожиданиями. Обновили максимумы 9 августа акции Распадской. Во-первых, бумаги компании сильно отстали от акций Мечела, а во-вторых бумаги Распадской игнорировали восстановление мировых цен на уголь.

Не стоит забывать, что остаётся открытым вопрос по «переезду» EVRAZ, что позволит в будущем вернуться к выплате дивидендов. В ощутимом минусе завершают день бумаги Сегежи. Компания опубликовала ожидаемо слабые финансовые результаты за III кв., торгуясь на данный момент на минимумах с конца декабря 2022 года. Акциям Сегежи до исторических максимумов осталось порядка 6%. Также поделилась результатами работы за прошедший квартал Русагро. Бумаги отреагировали ростом, но к окончанию основной сессии ушли в глубокий минус. Причина в том, что менеджмент компании пока не готов сообщить сроки редомициляции из Кипра в Россию. В то же время Русагро готовится подать документы в регулирующие органы Кипра для запуска процесса перерегистрации. После четырёх сессий снижения вернулись к росту акции ВК, переписали исторические максимумы, хоть и не смогли их удержать, бумаги Совкомфлота.

Вполне вероятно, завтра индекс МосБиржи может снизиться. Оптимизм внушает постепенное восстановление цен на нефть, однако с другой стороны доллар опустился ниже 92 руб. На этом фоне под давлением могут быть акции нефтегазовых компаний, а также сектора горной добычи и металлургии. Однако, на мой взгляд, исключением могут стать бумаги Газпром нефти, Роснефти и Траснефти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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