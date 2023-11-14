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Однодневные ЦФА Ростелекома и Альфа-Банка объемом 1 млрд были проданы за 5 часов на FINOPOLIS-2023

На форуме финансовых инновационных технологий FINOPOLIS Альфа-Банк и «Ростелеком» выпустили на платформе А-Токен цифровые финансовые активы для широкого круга инвесторов. Альфа-Банк как оператор информационной системы А-Токен произвел размещение однодневного размещения для «Ростелеком» на сумму 1 млрд рублей.

8 ноября 2023 года Альфа-Банк организовал сбор заявок для выпуска ЦФА «Ростелекома» объемом 1 млрд рублей. Срок обращения — 1 день, ставка составила 15,15% годовых. Альфа-Банк также выступил в роли консультанта и организатора выпуска.

Книга была собрана в полном объеме и ЦФА были погашены эмитентом на следующий день, 9 ноября, в полном объеме.

Данный формат выпуска показывает возможности рынка, в частности, для эмитентов с высоким кредитным качеством, которые могут довольно быстро привлекать ликвидность с рынка хоть на час, хоть на десять лет, что будет зависеть от ожиданий инвесторов и структуры инструмента. Инструмент ЦФА интересен корпоративным клиентам как с точки зрения привлечения, так и размещения средств.

Альфа-Банк запустил собственную платформу для работы с цифровыми финансовыми активами А-Токен. Она позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов — частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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