ПСБ: Индекс МосБиржи в ходе вчерашних торгов поднимался выше отметки 3250 пунктов, но не смог там закрепиться, завершив день на тех же отметках, которые были в пятницу

Объёмы торгов немного увеличились, составив 55 млрд руб., что соответствует среднему значению прошлой недели. Вновь наибольшее влияние оказали бумаги Сбербанка, которые показали заметный рост. Обыкновенные акции банка вплотную приближались к отметке 285 руб., прибавив за день 1,4%. Среди акций финансового сектора отметим также сумевшие удержаться выше своей 20-дневной средней расписки TCS Group. Из-за того, что «префы» Башнефти заметно отстали от обыкновенных акций, бумаги компании вчера показали разнонаправленную динамику. Продолжили обновлять пики акции Газпром нефти после небольшой просадки в пятницу. Интерес к бумагам подогревается дивидендными ожиданиями. Обновили годовые максимумы акции Распадской, прибавив за день почти 7%. Бумаги Мечела гораздо сильнее выросли за последнее время, поэтому ожидаемо, что внимание инвесторов переключилось на отставшие акции Распадской.

После четырёх сессий снижения вернулись к росту акции ВК, показав один из лучших результатов в индексе. На ожиданиях отчётности за 9 месяцев, которая будет опубликована на следующей неделе, переписали исторические максимумы, хоть и не смогли их удержать, бумаги Совкомфлота. Из аутсайдеров отметим акции Сегежи, которые завершили день в ощутимом минусе. Компания представила слабые финансовые результаты за III кв., на данный момент бумаги торгуются на минимумах с конца декабря 2022 года. Также поделилась результатами работы за прошедший квартал Русагро. Бумаги отреагировали ростом, но к окончанию торгов ушли в глубокий минус. Инвесторов разочаровали слова менеджмента о том, что компания пока не готова сообщить сроки редомициляции из Кипра в Россию.