«Открытие»: Российский рынок продолжит демонстрировать низкую волатильность

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок продолжит демонстрировать низкую волатильность

Внешний фон перед стартом торгов в России не способствует резким движениям. Азиатские индексы демонстрируют слабую динамику. Нефть незначительно растёт. Вопросы геополитики немного прояснятся 15 ноября в рамках встречи президентов КНР и США. Рубль в утренние часы немного слабеет. Пока поводов для резких движений на российском рынке нет, кроме отчётностей, которые могут удивить, или разочаровать инвесторов. В остальном, пока предпочтительней выглядит сценарий равновесия и консолидации.

Российский рынок смог завершить торги понедельника ростом и укреплением рубля. Частично в этом помог разворот в нефти, частично отчётности компаний. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 46,21 млрд руб.

По итогам торгов 13 ноября индекс МосБиржи - 3248,27 п. (+0,19%), а индекс РТС - 1117,43 п. (+0,90%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

Ростел -ао 81,4 3,89% Россети 0,13 2,72% МКПАО "ВК" 607,8 2,5% МТС-ао 279,1 1,56% Сбербанк 283,93 1,33%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Селигдар 70,96 -6,74% Сегежа 4,47 -4,93% AGRO-гдр 1 447 -4,92% МосБиржа 202,93 -3,87% Юнипро ао 2,25 -2,98%

7 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а 3 смогли закрыть его в плюсе. Наибольший рост показал сектор телекоммуникаций (+1,53%). Наибольшее снижение было в потреблении (+0,90%).

Прошедшие торги были довольно спокойными и малоактивными. Участники реагировали на многочисленные отчёты компаний. В целом, позитивный фон создавался нефтью, которая перешла к росту после утренней заминки. Рубль не помешал восходящей динамике. На него продолжают действовать факторы ставки ЦБ РФ на уровне 15% и указ об обязательной продаже валюты экспортёрами. Плюс к этому на текущей неделе экспортёры могут увеличить продажи с целью подготовки выплат в бюджет, хотя с учётом указа эффект будет незначительным. Уровень в 91,6 был незначительно пробит, но это уже говорит о потенциале движения в зону 85,0-90,0 за доллар. За сим перейдём к отчётам.

Чистая прибыль «РусАгро» (AGRO) по РСБУ выросла в III квартале в 14,5 раза до 25,334 млрд руб. Существенное влияние на результаты оказала консолидация результатов Группы «НМЖК». Рост выручки составил 31% до 71,674 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA возросла до 21%, или более чем в два раза. Соотношение Чистый долг/ Скорректированный показатель EBITDA (LTM) на 30 сентября 2023 года составил 1,62x. Компания также планирует начать поставки свинины в Китай в 2024 году, но пока не может назвать конкретные сроки. Кроме того, прорабатывается вопрос редомициляции с Кипра в Россию.

«Сегежа» отчиталась об убытке за девять месяцев в размере 10,89 млрд руб по сравнению с 7,02 млрд руб. прибыли год назад. Выручка за этот период упала на 20% до 63,7 млрд руб. Свободный денежный поток упал на 44% до 14,382 млрд руб. Долг увеличился на 21% до 126,037 млрд руб. За III квартал выручка выросла на 13% до 23,9 млрд руб. Чистый убыток относительно предыдущего квартала сократился на 17% до 3,2 млрд руб. Судя по всему, потеря европейского рынка для компании пока не может быть компенсирована внутренними потребителями и поставками на Восток.

«Московская Биржа» (MOEX) отчиталась за III квартал. Рост комиссионной выручки составил 60,9% до 14,37 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 21,8%. Операционные доходы выросли на 41%. Однако есть и неприятный момент. Операционные расходы увеличились на 37,7%, хотя в отчётности говорится, что соотношение расходов и доходов улучшилось на 0,7 п.п., до 29%. Однако рынок всё же ожидал более оптимистичные цифры, если учитывать значительные объёмы торгов в июле-сентябре. Если судить по активности инвесторов с начала октября, то IV квартал может оказаться несколько хуже. Тем не менее, скорректированная чистая прибыль возросла на 29,3% до 13,31 млрд руб. Экстраполируя объёмы и снижение волатильности последних недель до конца года, то в квартальном выражении прибыль может сократиться.

«Газпром нефть» (SIBN) сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев почти на 18% до 369,5 млрд руб. Показатель валовой прибыли также сократился. Выручка уменьшилась до 2,413 трлн руб с 2,52 трлн руб.

Банк «Санкт-Петербург» (BSPB) получил 38 млрд руб прибыли по РСБУ за январь-сентябрь. Чистый процентный доход до резервов за девять месяцев составил 36,1 млрд руб, а после создания резервов 36,8 млрд руб. В III квартале прибыль банка составила 9,8 млрд руб. Результаты за 2022 год не раскрывались. В любом случае, это весьма неплохой отчёт, который позволяет рассчитывать на хорошие дивиденды.

По итогам торгов:

USD/RUB – 91,62 (-0,73%),

EUR/RUB – 98,055 (-0,50%),

CNY/RUB – 12,545 (-0,52%).

Boeing вытащил Dow Jones в плюс

Индексы США завершили торги разнонаправленно. Чувствительный к ставкам NASDAQ снизился наиболее ощутимо, хотя доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась лишь на 0,6 б.п. до 4,634%. Также можно говорить о негативном влиянии решения агентства Moody’s изменить прогноз по рейтингу США на «негативный». Индексу Dow Jones изрядно помогли акции Boeing (BA), который получает новые заказы на самолёты в рамках авиашоу в Дубае. Кроме того, Китай рассматривает вопрос о возможном снятии запрета на новые заказы B737 Max.

Опрос ФРБ Нью-Йорка по потребительским ожиданиям показал снижение ожиданий инфляции американцев на год до 3,6% с 3,7%. На три года вперёд ожидания остались на уровне 3,0%, а на пять лет снизились до 2,7% с 2,8%.

Индия может рассмотреть снижение пошлин на ввоз электромобилей, что позитивно для Tesla (TSLA), которая заявляла о планах строительства завода в этой стране. Британская EG Group заявляет о планах покупки скоростных зарядных станций Tesla. Tyson Foods' (TSN) отчиталась лучше прогнозов по прибыли на фоне роста цен на мясо. Micron Technology (MU) столкнулась с судебными претензиями Yangtze Memory Technologies за нарушение лицензионных прав. Exxon Mobil (XOM) планирует начать производить литиевые батареи с 2027 года на заводе в Арканзасе в объёме достаточном для оснащения 1 млн электромобилей в год. Повышались акции Novo Nordisk (NVO) на фоне опубликованной информации, что препарат компании для похудения Wegovy не только снижает вес, но и сокращает вероятность других заболеваний, хотя это очевидно без дополнительных исследований.

Динамика по секторам: Utilities -1,24%, Real Estate -0,82%, Technology -0,54%, Communication Services -0,2%, Financials -0,16%, Materials -0,14%, Industrials +0,09%, Consumer Discretionary +0,29%, Consumer Staples +0,37%, Health +0,57%, Energy +0,71%.

DJIA - 34337,87 п. (+0,16%),

S&P 500 - 4411,55 п. (-0,08%),

NASDAQ Composite - 13767,74 п. (-0,22%).

Китайские акции в ожидании встречи президентов США и КНР

Азиатские рынки преимущественно повышались, хотя в Китае индексы испытывали затруднения с выбором направления. В Ю. Корее президент страны подтвердил, что запрет на короткие продажи пока останется. Китайские банки выдали в октябре новые кредиты на сумму 738.4 млрд юаней по сравнению с 2.31 трлн в сентябре. Возможно, что потребители кредитов не торопятся, ожидая ещё одно снижение ставки Народного Банка до конца года. Внимание инвесторов сосредоточено на встрече президентов США и Китая, которая состоится в Сан-Франциско 15 ноября. В Шанхае рост более 1,5% демонстрировали брокерские компании, а вот в секторе угольщиков падение более 1%. В Гонконге технологичные компании теряли менее 1%.

Накануне иена демонстрировала достаточно высокую волатильность, что породило слухи о возможном вмешательстве Банка Японии. Однако во вторник иена вновь торгуется около 151,7 за доллар, что стимулирует покупки акций японских экспортёров. Даже в банковском секторе обнаружили позитив от слабой иены, так как это повышает доход в национальной валюте от зарубежных инвестиций. В частности, свой прогноз по прибыли пересмотрел банк Mizuho Financial (+2,7%). Собственно говоря, финансовый сектор был одним из лучших: Mitsubishi UFJ Financial (+2,3%), Sumitomo Mitsui Financial (+1,0%). Дорожали такие акции, как Toyota Motor (+0,9%), Advantest Corp. (+3,4%), Honda Motor (+2,1%), Nissan Motor (+1,5%).

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 32718,76 п. (+0,41%),

Hang Seng - 17419,50 п. (-0,04%),

Shanghai Composite - 3050,12 п. (+0,12%).

Нефтяные котировки пока растут на заявлениях и ожиданиях

Нефть продолжила рост, реагируя на улучшение прогноза ОПЕК по спросу в текущем году. Кроме того, рынок тревожат заявления из Ирана, где призывают к объявлению нефтяного эмбарго против Израиля и его союзников в текущем кризисе. Минэнерго США объявило тендер на закупку около 1,2 млн баррелей для пополнения стратегических резервов. Казначейство США также разослало запросы судоходным компаниям относительно около сотни судов, которые нарушают объявленные G7 санкции против российской нефти. По сути, это первая попытка вернуться к вопросу контроля за соблюдением того, что не соблюдается уже давно.

По состоянию на 8:40 мск: