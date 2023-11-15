«Открытие»: Укрепление рубля и ставка ЦБ РФ на уровне 15% лишают инвесторов мотивации

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»:

– Российский рынок снижался в первой половине дня во вторник. Укрепление рубля и ставка ЦБ РФ на уровне 15% продолжают лишать мотивации инвесторов на покупку бумаг. Плюс к этому США решили вспомнить о соблюдении санкций и решили начать расследование в отношении судоходных компаний и сотни судов, которые нарушают ограничения для российской нефти. Корпоративных новостей во вторник немного. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 29,2 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3204,39 (-1,35%), а индекс РТС - 1111,69 (-0,51%).

Лидерами среди индексных бумаг были лишь GlobalTrans, «ФосАгро» и МТС. Прочие индексные бумаги торговались в минусе, а хуже всех оказались iQIWI, «Сегежа», X5 Retail Group, «Селигдар» и «РусАгро».

Сектор нефти и газа терял более 1,3%. США решили затеять расследование в отношении судоходных компаний, которые действуют в нарушение нефтяных санкций против РФ. Штрафам могут подвергнуться до сотни судов. Кроме того, Financial Times пишет о том, что Вашингтон нацелился на тотальный вынос российского газа со своей европейской вотчины. На сей раз целью санкций могут стать поставки СПГ. В США намерены запретить покупать газ с проекта «Арктик СПГ 2» европейским и азиатским союзникам. На этом фоне бумаги «НОВАТЭК» (NVTK) теряли более 2%.

Восточная торговля развивается и это существенно влияет на результаты участвующих компаний. Чистая прибыль ДВМП (DVMP) по РСБУ выросла за девять месяцев в 5 раз до 9,07 млрд руб. Доходы от участия в других организациях составили 11,15 млрд руб. Выручка выросла лишь на 13% до 6,47 млрд руб. Убыток от продаж снизился на 18% до 3,07 млрд руб.

Также стоит обратить внимание на рубль. Ранее мы отмечали, что уровень 92,5 за доллар почти не является значимой поддержкой для пары USD/RUB. Более важной будет отметка 91,6 руб, на которой доллар завершил июль. Накануне пара опускалась ниже этой линии, что предполагает дальнейшее движение в рамках сформированной тенденции. На торгах во вторник USD/RUB опускалась ниже 91,0 руб, что говорит о потенциале движения в зону 85-90. Возможно даже ускорение укрепления с последующим небольшим откатом.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 90,83 (-0,86%),

EUR/RUB – 97,43 (-0,63%),

CNY/RUB – 12,445 (-0,80%).

Экономические настроения в Германии неожиданно улучшились

Европейские индексы преимущественно повышались. Stoxx 600 торговался почти на месячном максимуме. Опрос экономистов, проведённый Reuters, показал, что первое снижение ставки ЕЦБ ожидается не ранее июля. Меж тем в Morgan Stanley полагают, что первое снижение на 25 Б.П. состоится уже в июне. Сектор базовых материалов прибавлял более 1% вслед за бумагами Glencore, которые дорожали на 3% на новостях о новых поглощениях. Акции германского сервиса по доставке еды Delivery Hero дорожали более чем на 4% после небольшого повышения финансового прогноза. Даже бумаги германской энергетической RWE прибавляли более 2% на фоне роста стержневой прибыли более чем на 80% в первые 9 месяцев года. И немного статистики: безработица в Великобритании осталась на уровне 4,2% в сентябре. Индекс текущих экономических условий Германии поднялся до -79,8 п. в ноябре с -79,9 п. в октябре, а экономических настроений взлетел до 9,8 п. с -1,1 п. Оценка ВВП еврозоны не изменилась – падение на 0,1% относительно предыдущего квартала и столь же невнятный рост на 0,1% за год.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7394,48 п. (-0,42%),

DAX - 15415,06 (+0,46%),

CAC 40 - 7095,45 п. (+0,12%).

МЭА повышает прогноз роста спроса на нефть

Нефть торговалась в минусе, хотя МЭА повысила прогноз роста спроса вслед за ОПЕК в текущем году и следующем. Теперь прогноз прироста в 2023 году составляет 2,4 млн баррелей по сравнению с 2,3 млн баррелей ранее. Соответственно, ежедневное потребление составит 102 млн баррелей. В 2024 году спрос окажется на уровне 102,9 млн баррелей в сутки. Однако в МЭА также отмечают, что в 2024 году может наблюдаться избыток предложения. В частности, Ирак обещает в ближайшее время восстановить поставки по нефтепроводу Киркук-Джейхан.

По состоянию на 15:50 мск:

WTI - $78,15 (-0,14%),

Brent - $82,35 (-0,21%),

Золото - $1949,60 (-0,03%).

Динамика инфляции определит ожидания американского рынка

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,15%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась на 1 Б.П. до 4,62%. Главным событием дня будет публикация данных по потребительской инфляции в США за октябрь.

Home Depot отчиталась лучше прогнозов по прибыли, но скорее за счёт экономии, так как выручка оказалась хуже ожиданий. Amazon планирует сократить несколько сотен сотрудников в игровом сегменте, дабы сосредоточиться на премиальных продуктах. Stellantis намерена предложить выходные пакеты для сотрудников с целью повышения своей эффективности в процессе перехода на производство электромобилей.