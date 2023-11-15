ПСБ: Сегодня на аукционе ожидаем увидеть сохранение умеренного спроса на классические ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Во вторник коррекционное снижение котировок ОФЗ после сильного роста на прошлой неделе продолжилось – кривая поднялась еще на 3-14 б.п. вверх (11,80% - 3-летние бумаги, 11,98% - 10-летние). Данные по ускорению недельной инфляции в конце прошлой недели несколько снизили оптимизм инвесторов относительно перехода к снижению ключевой ставки в середине следующего года.

Сегодня на позитивной динамике рубля снижение котировок ОФЗ, вероятно, прекратиться. Кроме того, сегодня Минфин будет размещать 11-летний выпуск классических ОФЗ – ожидаем сохранения умеренного спроса на бумаги.

На горизонте 4-6 месяцев мы рекомендуем сохранять превалирующую долю флоатеров в рублевом облигационном портфеле (более 50%). При этом постепенное увеличение доли бумаг с фиксированной ставкой под идею снижения ставки в следующем году целесообразно реализовывать через корпоративные бумаги срочностью ~3 года, что ограничит потенциальный процентный риск портфеля.