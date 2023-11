Комментарии «Открытие»: Внешний фон будет стимулировать покупки российских акций Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Внешний фон будет стимулировать покупки российских акций Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Рынки Азии растут, нефть дорожает. В США продолжает замедляться инфляция, что обещает завершение цикла ужесточения. В Китае промышленность ускорилась более высокими темпами, чем ожидалось, а розничные продажи оказались активней. Столь позитивные внешние сигналы будут способствовать тому, что утро на отечественной площадке пройдёт в положительном ключе. При этом рубль продолжает укрепляться и может взять отметку 90 за доллар уже в дневные часы. Российский рынок заметно снизился по итогам торгов во вторник. Сильный рубль и высокая ставка ЦБ РФ лишают инвесторов мотивации на покупку акций. Плюс на условном Западе задумались о санкциях против российского СПГ, а США затеяли разбирательство по поводу нарушения судовладельцами ограничений против российской нефти. Также вышло несколько отчётов, которые, скорее, можно назвать положительными. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 60,536 млрд руб. По итогам торгов 14 ноября индекс МосБиржи - 3212,39 п. (-1,1%), а индекс РТС - 1116,97 п. (-0,04%). Лишь сектор информационных технологий смог закрыть день в плюсе (+0,25%). Остальные 9 отраслевых индекса снизились. Наибольшее падение было в потреблении (-3,04%). Проблемы могут начаться не только у российского трубопроводного газа, но и у СПГ. Плюс США решили затеять расследование в отношении судоходных компаний, которые действуют в нарушение нефтяных санкций против РФ. Штрафам могут подвергнуться до сотни судов. Кроме того, Financial Times пишет о том, что Вашингтон нацелился на тотальный вынос российского газа со своей европейской вотчины. На сей раз целью санкций могут стать поставки СПГ. В США намерены запретить покупать газ с проекта «Арктик СПГ 2» европейским и азиатским союзникам. На этом фоне бумаги «НОВАТЭК» (NVTK) теряли почти 2%. Бурный рост акций морских портов в течение нескольких месяцев был вполне оправдан. Восточная торговля развивается и это существенно влияет на результаты участвующих компаний. Чистая прибыль ДВМП (DVMP) по РСБУ выросла за девять месяцев в 5 раз до 9,07 млрд руб. Доходы от участия в других организациях составили 11,15 млрд руб. Выручка выросла лишь на 13% до 6,47 млрд руб. Убыток от продаж снизился на 18% до 3,07 млрд руб. Бумаги «Яндекс» заметно подорожали на новостях о том, что голландский холдинг Yandex NV может единовременно продать все российские активы. Источники Reuters говорят о том, что головная компания изучает возможность единовременной продажи, а не только контрольного пакета. Более того, сделка может быть завершена до конца года. В этой связи возникает несколько весьма интересных вопросов относительно ценности самого бренда. «Яндекс» многим был интересен именно в качестве российского проекта, а в Европе он каких-то позиций не завоевал. Соответственно, единовременный развод может пойти на пользу российской части компании и освободить её возможности для экспансии в дружественных странах. То есть такой шаг может оказаться положительным. «Магнит» (MGNT) объявил о росте чистой выручки на 7% в III квартале до 623,9 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 7,8% до 17,6 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли составила 2,8%. За квартал компания увеличила число магазинов на 440. Общее число магазинов достигло 28,707 тыс. единиц. Рост выручки за девять месяцев оказался на уровне 7,4% до 1 857,9 млрд руб. Показатель EBITDA оказался на уровне 124,2 млрд руб. Чистая прибыль за девять месяцев увеличилась на 13,5% до 54,9 млрд руб. Темпы роста слабее, чем у конкурента X5 Retail (FIVE), но всё же это положительная динамика. Профицит текущего счета платежного баланса России в январе-октябре 2023 года составил $53,8 млрд против $208,8 млрд в аналогичном периоде 2022 года – сообщает ЦБ РФ. Профицит торгового баланса составил $104 млрд по сравнению с $271,6 млрд годом ранее. Объемы экспорта составили $353,5 млрд, а объемы импорта $249,5 млрд. Конечно, можно сосредоточиться на факте ослабления данных, но далеко не каждая страна может похвастаться одновременным положительным значением данных показателей. К примеру, в Индии хронический дефицит платежного и торгового балансов, да ещё бюджетный дефицит. Соответственно, в подобных условиях рубль должен быть более стабильным. Собственно говоря, он это и демонстрировал на торгах во вторник. После пробоя отметки 91,6 за доллар, на которой завершился июль, рубль ускорил свое укрепление, нацелившись на диапазон 85-90 за доллар, где и будет искать новую точку равновесия, хотя более логичным и экономически обоснованным выглядит диапазон 80-85, если не более оптимистичные значения. Впрочем, частично за укрепление рубля отвечал и доллар, который заметно ослаб после публикации данных по потребительской инфляции за октябрь. По итогам торгов: USD/RUB – 90,60 (-1,11%),

EUR/RUB – 98,125 (+0,07%),

CNY/RUB - 12,470 (-0,60%). Инфляция в США продолжает замедляться Американские индексы завершили уверенным ростом торги вторника. Всему виной существенное замедление потребительской инфляции, что заставляет некоторых участников торгов декларировать конец цикла ужесточения. Ожидания рынка заходят столь далеко, что уже в 2024 году предполагается снижение ставки на 100 Б.П. За октябрь потребительские цены не изменились, хотя ожидался рост на 0,1%. В годовом выражении рост замедлился до 3,2% с 3,7% в сентябре при ожиданиях 3,3%. Core CPI замедлился до 4,0% при ожиданиях 4,1%. Меж тем президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин выступил уже после публикации данных и не был столь уверен в том, что инфляция находится на уверенной траектории замедления к целевым 2%. В частности, он отметил крайне высокую инфляцию цен на жильё и аренду, а также услуги. Тем не менее, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала на 19,1 Б.П. до 4,441%. Естественно, что снижение доходностей по более коротким выпускам было более заметным. Tesla (TSLA) повысила отпускные цены на Model 3 на 1,5 тыс. юаней и на Model Y на 2,5 тыс. юаней в Китае. То есть можно говорить об окончании ценовых войн на рынке электромобилей. Министр финансов Индии также заявил о том, что Tesla планирует удвоить импорт деталей из этой страны для своих производств. Поставщик Apple (AAPL) supplier Imagination планирует уволить до 20% сотрудников из-за сложной ситуации на рынке. Home Depot (HD) отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке, но немного сократила свой финансовый прогноз. Amazon.com Inc. (AMZN) договорилась со Snap (SNAP) о прямых продажах через Snapchat. Динамика по секторам: Real Estate +5,32%, Utilities +3,94%, Cons Disc +3,32%, Materials +2,91%, Industrials +2,04%, Financials +1,94%, Technology +1,92%, Communication Svs +1,42%, Cons Stpl +0,9%, Health +0,7%, Energy +0,54%. По итогам торгов: DJIA - 34827,70 п. (+1,43%),

S&P 500 - 4495,70 п. (+1,91%),

NASDAQ Composite - 14094,38 п. (+2,37%). Стимулы КНР и американские позитивные сигналы поддержали ралли в Азии Азиатские рынки повышались вслед за американскими индексами. Надежды на завершение цикла ужесточения в США заставляют инвесторов закладывать будущее увеличение инвестиционных потоков в рискованные активы. Китайским участникам торгов предоставлено сразу несколько позитивных сигналов. Во-первых, 15 ноября состоятся переговоры президентов США и КНР в Сан-Франциско. Во-вторых, власти планируют выделить 1 трлн юаней кредитов с низкой ставкой на реновацию малых поселений и программу доступного жилья. На этом фоне в Гонконге сектор недвижимости повышался более чем на 4%. Народный Банк Также влил в финансовую систему до 600 млрд юаней для повышения ликвидности. Снижение доходностей в США также способствовало тому, что в Гонконге сектор технологичных компаний повышался на 3%. И, собственно, с этого следовало бы начать – промышленное производство в КНР выросло на 4,6% при ожиданиях 4,5% и 4,5% в сентябре. Розничные продажи в КНР выросли на 7,6% по сравнению с 5,5% в сентябре и 7,0% в прогнозах. Японский рынок был вдохновлён ростом в США, что смог игнорировать укрепление иены. Nikkei 225 смог даже сходу преодолеть отметку в 33000 пунктов, которая формировалась в качестве сильного сопротивления. Одним из лидеров рынка были бумаги нефтепереработчика Idemitsu Kosan, который отчитался лучше прогнозов и повысил свои ожидания. На втором месте был сектор точного машиностроения с ростом около 4%. Впрочем, пройдёмся по наиболее часто упоминаемым бумагам: Mitsubishi UFJ Financial (-1,8%), Tokyo Electron (+4,0%), Advantest Corp. (+7,30%), SoftBank Group Corp. (+5,2%), Toyota Motor (+0,9%), Renesas Electronics Corp (+5,8%), Mizuho Financial (-2,1%). То есть ожидания снижения ставок явно благоволит технологичным и производственным бумагам, но является негативом для банковского сектора. Меж тем ВВП Японии снизился за III квартал, по предварительной оценке, на 0,5%, а в годовом выражении упал на 2,1%. По состоянию на 8:40 мск: NIKKEI 225 - 33522,25 п. (+2,53%),

Hang Seng - 17947,94 п. (+3,17%),

Shanghai Composite - 3070,87 п. (+0,48%). Американский и китайский оптимизм разогревают нефть Нефть торговалась в плюсе, а Brent приближалась к отметке $83 за баррель. Меж тем, по данным API, на неделе до 10 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,335 млн баррелей, бензина +195 тыс. баррелей, а дистиллятов -1,02 млн баррелей. Однако текущий импульс на рынке нефти также сформирован оптимистичными ожиданиями по поводу прекращения цикла ужесточения в США. Плюс данные по промышленности в КНР оказались чуть лучше ожиданий, да и вспомним о том, что накануне МЭА повысила прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 100 тыс. баррелей до 2,4 млн баррелей прироста, или 102 млн баррелей в сутки. По состоянию на 9:00 мск: WTI - $78,57 (+0,40%),

Brent - $82,84 (+0,45%),

Золото - $1970,90 (+0,22%). info4

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

