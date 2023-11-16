ПСБ: Вопреки нашим ожиданиям вчера индекс МосБиржи смог подрасти, завершив торги на отметке 3211 пунктов

Объёмы торгов снизились, но остались немного выше среднего значения ноября, составив по итогам дня 57,3 млрд руб. В целом, вчера динамика бумаг была полной противоположностью той, что которая наблюдалась днём ранее. Большинство акций смогли подрасти, опережающий рынок рост показали бумаги из 2 и 3 эшелонов. Более 20% прибавили акции СПБ Биржи на фоне заявления председателя комитета Госдумы по финансовому рынку о том, что компания может переориентироваться на торговлю новыми инструментами. Несмотря впечатляющий рост, бумаги СПБ Биржи всё ещё находятся на 33% ниже тех значений, которые были до введения санкций.

В нефтегазовом секторе лидером роста стали акции Транснефти после того, как Росимущество согласилось произвести сплит бумаг 100 к 1. На наш взгляд, бумаги компании должны продолжить расти, а их низкая beta позволяет говорить об акциях, как о защитном инструменте во время снижения рынка. Вновь сильно прибавили акции Мечела, полностью восстановили потери предыдущего дня бумаги Селигдара и ТМК. Акции Соллерса отскочили от своей 200-дневной средней, подорожав за день на 17%, заметно лучше рынка были также подорожавшие на 6,6% бумаги КАМАЗа.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3180-3240 пунктов. Несмотря на вчерашний рост, вероятность сохранения уверенной восходящей динамики выглядит довольно низкой. Ближайшим уровнем сопротивления сверху выступает отметка 3240 пунктов, которую будет трудно пройти в условиях укрепляющегося рубля и снизившихся цен на нефть. Кроме этого, ожидания публикации новых ограничений в рамках 12 пакета санкций ЕС будет придавливать спрос на российские акции.