Комментарии «Открытие»: Внешний фон вновь может ухудшить настроение российского рынка Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Индексы в Азии снижаются. Переговоры лидеров США и КНР оказались пустыми, а заявления президента США провокационными. Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США и низкой активности в Китае. На этом фоне российский рынок может начать день в минусе. Плюс к этому рубль продолжает укрепляться, что окажет давление на акции экспортёров. Российский рынок смог закрыть торги среды в плюсе. Однако в течение дня индекс МосБиржи испытывал сильное давление со стороны рубля, который смог пробить уровни закрытия июня. При этом говорить о завершении движения в российской валюте пока преждевременно. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 51,51 млрд руб. По итогам торгов 15 ноября Индекс МосБиржи - 3215,11 п. (+0,08%), а Индекс РТС - 1134,24 п. (+1,55%). Лидеры роста Селигдар 71,44 4,06% 23:44:57

AGRO-гдр 1 431,8 3,45% 23:44:39

OZON-адр 2 713 2,69% 23:44:57

Юнипро ао 2,27 2,67% 23:44:41

Сегежа 4,33 2,37% 23:44:33 Лидеры снижения Новатэк ао 1 568,4 -1,61% 23:44:57

Роснефть 585,05 -1,06% 23:44:57

Полюс 11 266 -0,38% 23:43:36

НЛМК ао 190,52 -0,37% 23:44:59

ПИК ао 709,3 -0,27% 23:44:42 8 отраслевых индексов российского рынка закрыли торги в плюсе, сектор строительных компаний снизился на 0,16%, а сектор нефти и газа закрыл день нейтрально. Наиболее сильный рост был в электроэнергетике (+1,80%). Рубль был главным действующим субъектом на российском рынке. В течение дня его значение уходило до 88,78 за доллар и 96,44 за евро. То есть уровни закрытия июня 89,55 за доллар и 97,80 за евро также были пробиты. Некоторые технические аналитики указывают на значение около 88,5 за доллар в качестве цели движения. Однако, если брать более длительный период от минимальных значений USD/RUB лета 2022 года и максимальных лета 2023 года, то остановками, согласно раскладу по Фибоначчи, могут быть значения около 82-83 руб. и 70,5-71,0 руб. за американскую валюту. Первые цифры выглядят наиболее реалистично и логично. Однако вспомним о том, что на текущий момент оказывает поддержку рублю. Во-первых, это указ об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами, второе это ставка ЦБ РФ на уровне 15%, третье это почти завершённый процесс ухода иностранных компаний из РФ, четвертое это признаки изменения геополитической ситуации в пользу РФ. И, наконец, положительное сальдо платежного и торгового баланса также сохраняются. То есть условий для продолжения тенденции достаточно. Мы ещё можем вспомнить о подготовке к налоговым платежам, но в условиях обязательной продажи валюты данный фактор вряд ли будет оказывать какое-либо существенное влияние. Тем не менее, перейдём к рынку акций. Совет директоров Whoosh (WUSH) объявил о программе обратного выкупа. Максимальное число акций, которые будут выкуплены, составляет 1,5 млн. Срок проведения программы до 30 июня 2027 года, включительно. Совет директоров «Роснефти» (ROSN) рекомендовал дивиденды в размере 30,77 руб. на акцию по итогам девяти месяцев текущего года. Рекомендованная дата закрытия дивидендного реестра предложена на 11 января 2024 года. ВОСА, в рамках которого будут утверждаться дивиденды, состоится 22 декабря. В секторе нефти и газа вновь аутсайдером стали бумаги «НОВАТЭК». Ещё накануне стало известно о том, что США хотят запретить своим союзникам в Европе и Азии закупать СПГ проекта «Арктик СПГ 2». То есть «НОВАТЭК» может столкнуться с избытком нереализованной продукции и необходимостью снизить цены поставки на дружественные рынки. Стоит также обратить внимание на статистику. По данным Минэкономразвития, к 13 ноября годовая инфляция в РФ ускорилась до 7,16%. Недельная инфляция составила 0,23%. С учётом традиционного предновогоднего повышения цен на плодоовощную продукцию показатель может перекрыть верхнюю прогнозную границу ЦБ РФ и вполне достигнуть 8%. Однако есть и позитивные цифры. По данным Росстата, ВВП РФ вырос в III квартале на 5,5% в годовом выражении. То есть темпы роста превышают динамику ВВП Китая, США и, тем более, еврозоны. Оптовый товарооборот прибавил 22,9%, розничный 11,3%, а обрабатывающее производство выросло на 10,2%. По итогам торгов: USD/RUB – 89,46 (-1,26%),

EUR/RUB – 97,23 (-0,91%),

CNY/RUB – 12,321 (-1,19%). Цены производителей США продолжили снижение Американские индексы завершили среду скромным ростом. Возможно, что мы преувеличиваем, но рынок всё же не рассчитывал на позитивный итог встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпиня. В итоге, в рамках пресс-конференции Джо Байден в очередной раз всё испортил, сообщив, что всё ещё считает Цзиньпиня диктатором, как и КПК тоталитарной структурой. Соответственно, о чём бы не договорились лидеры двух стран, всё это отошло на второй план. Однако вернёмся непосредственно к экономическим реалиям. Цены производителей США упали за октябрь на 0,5% при ожиданиях роста на 0,1%. В годовом выражении цены производителей замедлили рост до 1,3% с 2,2% в сентябре при ожиданиях 1,9%. Базовые цены производителей замедлили рост до 2,4% с 2,7% в октябре. Розничные продажи снизились за октябрь на 0,1% при ожиданиях снижения на 0,3%. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос в ноябре до 9,1 п. с -4,6 п. в октябре при ожиданиях -2,8 п. Однако стоит отметить, что такой показатель, как новые заказы, упал до -4,9 п., а рост во многом был обеспечен увеличением складских запасов. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли, которая будет голосовать в 2024 году, отметила в интервью Financial Times дальнейшее замедление инфляции, что очень обнадеживает. Однако она всё же не исключила ещё одно повышение ставки. Естественно, что речи о снижении ставки пока не идёт. Относительно 2024 года она заметила, что обсуждения будут в большей степени касаться нормализации денежной политики, а не о её смягчении. Для себя она предпочитает ориентироваться на годовые ожидания инфляции и реальную динамику экономики. Соответственно, она против того, чтобы немедленно реагировать на появляющуюся статистику без подтверждения реального движения в сторону целевых 2%. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла на 8,8 Б.П. до 4,529%. Торговая сеть Target Corp. (TGT) отчиталась лучше ожиданий по прибыли, но не по выручке. Однако компания также отмечает замедление потребительской активности. Nike (NKE) повысила свой квартальный дивиденд на 9% до $0,37 на акцию. Microsoft (MSFT) разработала свой собственный чип для искусственного интеллекта умного дома в сопряжении с ChatGPT. Фармацевтическая Eli-Lilly (LLY) планирует инвестировать несколько миллиардов в строительство нового завода в Западной Германии. UnitedHealth Group Inc. (UNH) может столкнуться с разбирательством в суде относительно того, что компания использует технологии искусственного интеллекта для игнорирования запросов пожилых клиентов, которым требуются постоянные медицинские услуги. В Евросоюзе могут начать антимонопольное разбирательство против Adobe (ADBE) относительно поглощения Figma. Alphabet Inc (GOOG) заплатит до $8 млрд компании Samsung, чтобы Google Search, Play Store и ассистент были приложениями по умолчанию на умных устройствах компании. Goodyear Tires (GT) объявила о программе экономии на $1,3 млрд, дабы повысить эффективность своего производства покрышек. Динамика по секторам: Consumer Staples +0,7%, Communication Services +0,6%, Financials +0,57%, Materials +0,47%, Industrials +0,2%, Real Estate +0,16%, Health +0,07%, Consumer Discretionary -0,04%, Technology -0,08%, Utilities -0,33%, Energy -0,34%. По итогам торгов: DJIA - 34991,21 п. (+0,47%),

S&P 500 - 4502,88 п. (+0,16%),

NASDAQ Composite - 14103,84 п. (+0,07%). Китайский рынок разочарован переговорами лидеров США и КНР Настроения в Азии были далеки от оптимизма. Визит главы Китая в США не принёс положительных эмоций. Товарищ Си в очередной раз говорил о том, что планета большая и на ней есть всем место для продуктивного развития. Однако хромая на обе лапы утка президент США Джо Байден в очередной раз подтвердил, что считает товарища Си диктатором. Быстрое завершение пресс-конференции после этих слов не спасло ситуацию. По большому счёту, лидеры договорились лишь об организации прямой связи между главами государств, установлению линии связи с военными двух стран и об ограничении производства фентонила. Товарищ Си в очередной раз подчеркнул, что вопрос Тайваня является одной из главных угроз в двухсторонних отношениях, а Байден, в свою очередь, напомнил о стремлении США сохранить мир в регионе. Разочарованный китайский рынок снижался. Плюс к этому цены на жильё в КНР снизились в октябре на 0,1%, что происходит четвертый месяц подряд. В Шанхае сектор недвижимости терял более 1%, новой энергетики более 2%, а полупроводников более 1,5%. В Гонконге технологичный сектор терял более 2%. Ослабление иены до 151,3 за доллар не спасло японский рынок от коррекции в утренние часы, хотя затем рынок смог улучшить своё положение. Накануне Nikkei 225 поднялся на 2,5% и фиксация прибыли выглядит вполне логичной. Негативное влияние также происходило на фоне роста доходностей в США. Из ярких историй отметим рост бумаг рекрутингового сервиса Recruit Holdings на 9,7% на новостях о том, что ValueAct Capital Management выкупил долю в компании. Из прочих активных бумаг отметим: Mitsubishi UFJ Financial (+0,7%), +4.94% (+5,0%), Tokyo Electron (+0,1%), Sumitomo Mitsui Financial (+2,9%), Advantest Corp. (-1,5%), Toyota Motor (+0,7%). Базовые заказы в машиностроении Японии упали в сентябре на 2,2% в годовом выражении, но выросли на 1,4% за месяц. В октябре японский экспорт увеличился на 1,6%, а импорт упал на 12,5%. По состоянию на 8:45 мск: NIKKEI 225 - 33422,28 п. (-0,29%),

Hang Seng - 17886,92 п. (-1,06%),

Shanghai Composite - 3057,64 п. (-0,49%). Низкая активность в Китае и рост запасов в США сохраняют негатив в нефти Нефть дешевела. Минэнерго США накануне сообщило о том, что на неделе до 10 ноября коммерческие запасы нефти +3,6 млн баррелей, бензина -1,5 млн баррелей, а дистиллятов -1,4 млн баррелей. За пару недель коммерческие запасы нефти в США выросли на 17,5 млн баррелей. Запасы бензина упали на 7,8 млн баррелей, а дистиллятов на 4,7 млн баррелей. Однако такая картина вполне традиционная для середины осени, когда НПЗ перестраиваются на зимний режим. Производство нефти в США находится на рекордных 13,2 млн баррелей в сутки. Плюс к этому динамика цен на недвижимость в Китае также добавляет сомнений. Поэтому мы можем столкнуться с тем, что нефть завершит в минусе четвертую неделю подряд. К слову, это может привести к дополнительным действиям ОПЕК+, чьё совещание пройдёт уже на следующей неделе. По состоянию на 9:05 мск: WTI - $75,99 (-0,87%),

Brent - $80,51 (-0,83%),

Золото - $1965,20 (+0,05%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Соцсети и бизнес В каких соцсетях бизнес размещает рекламу Как бизнесу работать в соцсетях? 9 вопросов Александру Откидачу Ни денег, ни результата. Лора Кузнецова о том, как не дать соцсетям «проглотить» рекламный бюджет Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги