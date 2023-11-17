«Открытие»: Российский рынок снижался в первой половине дня в четверг

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок снижался в первой половине дня в четверг. Укрепляющийся рубль заставляет Индекс МосБиржи бороться за отметку 3200 пунктов. Под давлением акции экспортёров, которые явно не выигрывают от укрепления рубля. Однако для сферы потребления и внутреннего производства более крепкий рубль выгоден. OZON в очередной раз доказывает свой статус быстро растущего бизнеса. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 19,7 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:55 мск Индекс МосБиржи - 3201,67 п. (-0,42%), а Индекс РТС - 1132,39 п. (-0,16%).

Лидерами среди индексных бумаг были МКП «ВК», Polymetal, МТС, «Группа Позитив» и «Северсталь». Самыми слабыми оказались «Селигдар», «Яндекс», X5 Retail, «РусАгро» и «НОВАТЭК».

Рубль продолжил своё укрепление. Доллар опускался до уровня 88,57 руб, евро до 96,13 руб, а юань до 12,208 руб. Продолжают действовать прежние факторы без оглядки на текущую динамику нефти. Обязательная продажа валютной выручки, высокая ставка ЦБ и стабилизация платёжного баланса намекают на дальнейшее укрепление, которое, при оптимистичном сценарии, может продлиться до 82-83 за доллар. Влияние налогового периода будет достаточно скромным, так как обязательная продажа валюты уже пополняет рублёвую наличность экспортёров. При этом стоит отметить, что объёмы торговли валютой не столь высокие. В паре USD/RUB не смогли наторговать даже на 50 млрд руб к середине дня, а в CNY/RUB ситуация чуть лучше, что вполне объяснимо увеличением доли юаня в расчётах за российский экспорт.

OZON Holdings (OZON) вновь подтверждает статус одной из самых быстро растущих компаний. При этом альтернативные проекты от Сбера и «Яндекс» не могут похвастаться схожим масштабом. Выручка в III квартале выросла на 77% до 108,9 млрд руб. Основной вклад в рост выручки внесли комиссии, доля которых составляет около 40%. Оборот товаров и услуг (GMV) увеличился в 2,4 раза до 450,8 млрд руб. Количество заказов достигло 251,1 млн. Впрочем, валовая прибыль снизилась с 9,3 млрд руб до 5,7 млрд руб. Скорректированный EBITDA оказался отрицательным на уровне 3,9 млрд руб. Соответственно, убыток в III квартале составил 22,1 млрд руб по сравнению с 20,7 млрд руб годом ранее. Однако для быстро растущей компании показатель прибыли пока можно игнорировать, так как OZON активно расширяет свои логистические возможности. Если говорить о результатах за девять месяцев, то выручка выросла на 62% до 296,3 млрд руб. Чистый убыток сократился почти в два раза до 24,4 млрд руб. То есть результаты III квартала это следствие ряда решений по инвестициям.

Акции «НОВАТЭК» (NVTK) продолжают реагировать на перспективы санкций против «Арктик СПГ 2». При этом в Европе увеличили импорт СПГ на 20% в первой половине ноября относительно показателей октября. При этом ПХГ существенно заполнены, но потребители стараются воспользоваться относительно низкими ценами на уровне около $500 за 1000 кубометров. Ещё в начале недели поступила информация, что США могут настоятельно попросить своих союзников отказаться от закупок топлива с «Арктик СПГ 2».

В плюсе торгуются бумаги застройщика «Эталон» (ETLN). Вопрос редоменциляции будет рассмотрен в рамках ВОСА 15 декабря. Соответственно, после этого компания может рассмотреть варианты выплаты дивидендов.

Консолидированная выручка МТС (MTSS) выросла в III квартале на 16% до 159,7 млрд руб. Рост выручки за девять месяцев составил 12,2% до 446 млрд руб. Чистая прибыль за девять месяцев увеличилась на 41,8% до 38,5 млрд руб. В III квартале чистая прибыль сократилась почти на треть до 9 млрд руб. Акции компании незначительно дорожали после отчётности.

По состоянию на 15:55 мск:

USD/RUB – 89,08 (-0,42%),

EUR/RUB - 96,665 (-0,58%),

CNY/RUB – 12,257 (-0,52%).

Отчётность люксовых производителей Европы всё чаще разочаровывает

После трех сессий повышения, европейские индексы испытывают проблемы с ростом. В предыдущие дни рынки повышались на оптимизме, который сформировался статистикой, показавшей замедление инфляции. Одним из главных источников потерь является сектор энергетики, который следует за слабеющей нефтью. Коррекция затронула и сектор люксовых производителей, которые в предыдущие дни повышались на фоне роста розничных продаж в Китае. Более того, британский люксовый бренд Burberry заявляет о замедлении глобальных продаж, что не позволит реализовать ранее заявленный прогноз. Бумаги компании теряли около 8%. Шведский производитель игр Embracer, напротив, оптимистично отчитался и смотрит в будущее. Акции компании подрастали на 11%. Акции Siemens повышались на 6% после отчёта лучше ожиданий за прошедший квартал.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7447,09 п. (-0,53%),

DAX - 15809,09 п. (+0,39%),

CAC 40 - 7181,98 п. (-0,38%).

Рост запасов в США и сомнения в Китае сохраняют пессимизм в нефти

Нефть немного поправила ситуацию с утренними потерями, но оставалась в минусе. Рост американских запасов за две недели составляет 17,5 млн баррелей. При этом производство нефти в США достигло 13,2 млн баррелей в сутки. Также пессимизм в нефти был сформирован слабой статистикой по рынку жилья в Китае. Цены на недвижимость в этой стране снижаются четыре месяца подряд. Впрочем, на следующей неделе состоится заседание ОПЕК+ и вероятность дополнительных мер по поддержанию ценовой стабильности растёт. Большинство бюджетов стран Персидского залива ориентируется на нефть около $80 за баррель. Соответственно, риски дальнейшего снижения котировок могут стимулировать к дополнительному сокращению производства.

По состоянию на 15:55 мск:

WTI - $76,08 (-0,76%),

Brent - $80,57 (-0,75%),

Золото - $1966,70 (+0,12%).

Онлайн продажи обеспечили сильную отчётность Walmart

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,15% в S&P 500 до 0,3% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась на 1,5 Б.П. до 4,514%.

Walmart отчитался лучше прогнозов за счёт роста онлайн продаж на 24%. Акции Alibaba теряли около 5% на фоне отчётности хуже ожиданий. Более 200 кафе Starbucks не работают в четверг. Это крупнейшая забастовка профсоюза компании за всю историю. Далее в американском календаре первичные обращения за пособием по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, статистика промышленного производства в США за октябрь. Также выступят некоторые представители ФРС, включая президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.