Комментарии

ПСБ: Необходимо с осторожностью относиться к длинным облигациям с фиксированным купоном

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Котировки ОФЗ в четверг продемонстрировали разнонаправленное движение – доходность коротких госбумаг выросла на 2 б.п. (11,77% по 3-летним бумагам), по среднесрочным и длинным – снизилась на 5 б.п. (11,89% - по 10-летним ОФЗ).

На рынке сохраняются ожидания по снижению ключевой ставки в середине следующего года, так как жесткая ДКП должна затормозить инфляцию. Однако пока инфляционный импульс все еще остается сильным – по недельным данным (на 14 ноября) уровень годовой инфляции уже превысил 7%, и к концу года ждем 7,6-7,7%, что снова выше прогноза ЦБ (7-7,5% на конец года). Инфляционные ожидания населения в ноябре также выросли - до 12,2% с 11,2% в октябре. Данная статистика указывает на рост вероятности дополнительного повышения ключевой ставки в декабре или более длительного ее удержания на текущем уровне.

Таким образом, по-прежнему рекомендуем с осторожностью относиться к длинным облигациям с фиксированным купоном (рассматриваем возможность покупки корпоративных бумаг не длиннее 3 лет), сохраняя долю флоатеров в портфеле более 50%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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