ПСБ: Сегодня вероятна пауза в укреплении рубля

Сегодня вероятна пауза в укреплении рубля - Евгений Локтюхов

В четверг рубль заметно сбавил темпы укрепления к доллару и юаню: курс американской валюты пытался уйти "под" отметку в 89 руб., но по итогам дня удержался выше нее, потеряв лишь 0,3%. Схожие потери понес и юань. Объемы торгов в паре рубль-доллар с поставкой "завтра" резко упали после всплеска предыдущего дня, вернувшись к средним значениям предыдущих нескольких дней, а в парах юань-рубль и евро-рубль - оставались высокими. Способствовало ослаблению давления на валюты драматическое развитие событий на нефтяном рынке - котировки Brent вчера продемонстрировали сильное снижение, оказавшись, впервые с начала июля, ниже отметки в 78 долларов за баррель.

Утром курсы доллара и юаня не демонстрируют выраженной динамики. Учитывая слабость рынка нефти и признаки некоторого охлаждения настроений на мировых рынках, а также неплохое понижательное движение иностранных валют последних дней, склонны ожидать, что ряд инвесторов предпочтет зафиксировать краткосрочную прибыль в ключевых валютных парах перед выходными. Это локально может скомпенсировать продажи со стороны экспортеров и привести к паузе в укреплении рубля. В качестве целевого по паре рубль-доллар на сегодня видим диапазон 88,5-89,7 руб.

Ближе к налоговому периоду (28 ноября) по-прежнему, несмотря на коррекцию на рынке нефти, склонны ждать отката доллара к району 83-85 руб.