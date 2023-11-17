«Открытие»: Внешний фон не способствует отскоку в российских акциях

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Внешний фон не способствует отскоку в российских акциях

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Индексы Азии торгуются разнонаправленно. Очередным примером геоэкономического конфликта США стали акции Alibaba, которая вынуждена пересматривать стратегию развития. Нефть пытается скромно расти, но потери неизбежны четвертую неделю подряд. Рубль укрепляется в утренние часы. На этом фоне Индекс МосБиржи может попытаться вернуться к отметке 3200 пунктов, но, похоже, тенденция на снижение всё же может продолжиться.

Российский рынок не смог удержаться от снижения в четверг. Дешевеющая нефть, новые попытки США усилить санкции, крепнущий рубль и неудачные переговоры Китая и США явно разочаровали российских инвесторов. Впрочем, OZON отчитался прекрасно, МТС неплохо, да и «Совкомфлот» расщедрился на дивиденды. Объём сделок на основной секции Московской Биржи был скромным и составил 38,042 млрд руб.

По итогам торгов 16 ноября индекс МосБиржи - 3189,08 п. (-0,81%), а индекс РТС - 1129,22 п. (-0,44%).

2 отраслевых индекса российского рынка смогли закрыть торги в плюсе, а 8 закрылись в минусе. Наибольший рост показал транспортный сектор (+1,22%), а наибольшее снижение было в секторе нефти и газа (-1,09%).

Проблемы сектора нефти и газа сформировались из двух объективных факторов. Нефть дешевеет уже четвертую неделю подряд, но при этом рубль смог существенно укрепиться. То есть рублёвые доходы компаний в IV квартале могут оказаться существенно ниже, чем в III квартале. Впрочем, мы предполагали такой сценарий ещё в начале октября. Плюс к этому США наложили санкции на три судоходные компании из ОАЭ, которые подозреваются в транспортировке российской нефти по ценам выше потолка, установленного G7. Вероятно, что данное событие повысит логистические расходы нефтяников и затруднит доставку сырья до клиентов вне зоны доступа российского «теневого» флота.

OZON Holdings (OZON) вновь подтверждает статус одной из самых быстро растущих компаний. При этом альтернативные проекты от Сбера и «Яндекс» не могут похвастаться схожим масштабом. Выручка в III квартале выросла на 77% до 108,9 млрд руб. Основной вклад в рост выручки внесли комиссии, доля которых составляет около 40%. Оборот товаров и услуг (GMV) увеличился в 2,4 раза до 450,8 млрд руб. Количество заказов достигло 251,1 млн. Впрочем, валовая прибыль снизилась с 9,3 млрд руб до 5,7 млрд руб. Скорректированный EBITDA оказался отрицательным на уровне 3,9 млрд руб. Соответственно, убыток в III квартале составил 22,1 млрд руб по сравнению с 20,7 млрд руб годом ранее. Однако для быстро растущей компании показатель прибыли пока можно игнорировать, так как OZON активно расширяет свои логистические возможности. Если говорить о результатах за девять месяцев, то выручка выросла на 62% до 296,3 млрд руб. Чистый убыток сократился почти в два раза до 24,4 млрд руб. То есть результаты III квартала это следствие ряда решений по инвестициям.

Акции «НОВАТЭК» (NVTK) были среди лидеров снижения в секторе нефти и газа. Они продолжают реагировать на перспективы санкций против «Арктик СПГ 2». При этом в Европе увеличили импорт СПГ на 20% в первой половине ноября относительно показателей октября. При этом ПХГ существенно заполнены, но потребители стараются воспользоваться относительно низкими ценами на уровне около $500 за 1000 кубометров. Ещё в начале недели поступила информация, что США могут настоятельно попросить своих союзников отказаться от закупок топлива с «Арктик СПГ 2».

Бумаги застройщика «Эталон» (ETLN) завершили день в лидерах сектора строительных компаний. Вопрос редоменциляции будет рассмотрен в рамках ВОСА 15 декабря. Соответственно, после этого компания может рассмотреть варианты выплаты дивидендов.

Бумаги МТС оказались в аутсайдерах сектора телекоммуникаций из-за результатов в III квартале. Консолидированная выручка МТС (MTSS) выросла в III квартале на 16% до 159,7 млрд руб. Рост выручки за девять месяцев составил 12,2% до 446 млрд руб. Чистая прибыль за девять месяцев увеличилась на 41,8% до 38,5 млрд руб. В III квартале чистая прибыль сократилась почти на треть до 9 млрд руб.

Акции «Совкомфлот» (FLOT) смогли закрыть основную сессию в плюсе. Совет директоров судоходной компании рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев в размере 6,32 руб на одну обыкновенную акцию из прибыли за прошедшие месяцы и нераспределённой прибыли за прошлый год. ВОСА по данному вопросу пройдёт 15 декабря текущего года.

Рубль вновь укреплялся, хотя итоговый результат оказался не столь впечатляющим. В течение дня доллар слабел до 88,57, евро до 96,17, а юань до 12,208 руб. Однако к вечеру уже началась фиксация прибыли. С другой стороны, объёмы пока далеки от разворотных. В паре USD/RUB он составил 70,441 млрд руб, а в паре CNY/RUB 165,546 млрд руб.

Перспективы ещё одного повышения ставки ЦБ РФ не кажутся столь невозможными. Согласно опросу «инФОМ», результаты которого опубликованы на сайте ЦБ РФ, инфляционные ожидания россиян выросли до 12,2% на год вперёд с 11,2% в октябре. Наблюдаемая инфляция увеличилась до 15,1% с 13,9% в ноябре. То есть наблюдаемая инфляция превышает ставку ЦБ РФ. Параметр инфляционных ожиданий является достаточно значимым для регуляторов. Поэтому эти данные могут подсказать вариант решения на следующем заседании.

По итогам торгов:

USD/RUB – 89,15 (-0,34%),

EUR/RUB – 97,26 (+0,03%),

CNY/RUB – 12,275 (-0,37%).

Заявления Walmart смутили американский рынок

Основные индексы США завершили торги четверга разнонаправленно. Заявления представителей ФРС, некоторые отчёты и прогнозы не позволили рынку развить успех, хотя признаки замедления инфляции продолжают множиться. Во всяком случае, нефть продолжила снижаться, что традиционно рассматривается в качестве фактора снижения ценового давления, хотя и за чужой счёт.

Промышленное производство в США снизилось за октябрь на 0,6%. Ожидалось снижение на 0,3%, а данные за предыдущий месяц пересмотрены на рост всего лишь на 0,1% вместо прежних 0,3%. Основные потери были связаны с производством автомобилей на фоне забастовок профсоюзов. Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на прошлой неделе до 231 тыс. с 218 тыс. неделей ранее. Индекс рынка жилья (NAHB) упал до 34,0 п. в ноябре с 40,0 п. в октябре при ожиданиях сохранения октябрьского уровня. И, наконец, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии поднялся в ноябре до -5,9 п. с -9,0 п. в октябре. Изменения в индексе не ожидались. Примечательно, что индекс уплаченных цен снизился до 14,8 п. с 23,1 п. Однако и новые заказы упали до 1,3 с 4,4 п.

Управляющий ФРС Лиза Д. Кук полагает, что мягкое приземление экономики возможно, но разнонаправленные риски сбалансированы. По её мнению, ФРС всё же стоит придерживаться стратегии, когда дополнительное ужесточение предпочтительней недостаточности действий, хотя и увлекаться этим не стоит. При этом она отметила, что одновременные действия центральных банков по борьбе с инфляцией снижают необходимость сверх мер. Она отметила вероятные сигналы стресса в сфере малого бизнеса, ипотеки и домохозяйств с низким доходом. В любом случае, усилия ФРС постепенно приводят к балансировке рынка труда и спроса. Голосующая в 2024 году президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер считает, что политика ФРС находится там, где она должна находиться. При этом она ещё не решила для себя необходимость дальнейшего повышения ставки. Вышедшие данные по инфляции пока не кажутся ей убедительными. Для изменения политики ФРС статистики за один месяц недостаточно. Более того, она бы обеспокоилась, если бы инфляция застыла на уровне 3%. На вопрос о возможном снижении ставки в 2024 году она ответила в том смысле, что вопрос не о снижении ставки, а о нахождении в зоне сдерживания. Тем не менее, на этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств упала на 8,4 Б.П. до 4,453%.

Cisco (CSCO) отчиталась лучше ожиданий за прошедший квартал, но снизила прогноз из-за замедления спроса и высоких запасов оборудования у клиентов. Palo Alto Networks (PANW) отчиталась лучше ожиданий, но объём подписок на услуги кибер-безопасности оказался ниже. То есть результат достигнут мерами повышения эффективности. Walmart (WMT) отчитался весьма сильно, указав на рост онлайн продаж на 24%. Однако затем компания начала сильно разочаровывать рынок заявлениями о замедлении активности потребителей. Alibaba (BABA) отчиталась лучше ожиданий, но одновременно заявила, что отменила планы по выделению облачного бизнеса в отдельную компанию из-за противоречий в законодательстве США и Китая, а также текущей ситуации.

Apple (AAPL) намерена отказаться от наборов микросхем Qualcomm (QCOM). В частности, речь идёт о микросхемах беспроводной связи и передачи данных. Applied Materials (AMAT), согласно данным в СМИ, находится под расследованием в связи с нарушением экспортных ограничений США в Китай. Вероятно, что компания поставила оборудование для китайской SMIC в обход существующим запретам. Глава Tesla (TSLA) Илон Маск встретился с председателем Си Цзиньпинем и получил его полную поддержку на развитие бизнеса производства электромобилей в Китае. Соглашение General Motors' (GM) с профсоюзом неожиданно столкнулось с сильной оппозицией и может быть отвергнуто, хотя руководство профсоюза проголосовало за него вопреки возражению большинства членов. Amazon (AMZN) намерена начать онлайн продажи автомобилей в США, начиная с продукции Hyundai в 2024 году.

Динамика по секторам: Communication Services +0,94%, Technology +0,68%, Utilities +0,45%, Health +0,38%, Financials +0,32%, Materials +0,25%, Real Estate +0,03%, Industrials -0,06%, Consumer Discretionary -0,91%, Consumer Staples -1,2%, Energy -2,11%.

По итогам торгов:

DJIA - 34945,47 п. (-0,13%),

S&P 500 - 4508,24 п. (+0,12%),

NASDAQ Composite - 14113,67 п. (+0,07%).

Акции Alibaba обвалили индекс в Гонконге

Азиатские рынки преимущественно снижались. Падение акций Alibaba в Нью-Йорке получило продолжение на торгах в Гонконге. Бумаги компании теряли более 10%. Одной из причин отказа от выделения облачного сервиса в отдельный бизнес стали ограничения США на поставку высокопроизводительных процессоров. Судя по всему, Alibaba будет стремиться использовать локальные возможности. Кроме этого, появились слухи о том, что власти КНР обратились к ряду крупнейших банков с настоятельной просьбой снизить ставки межбанковского кредитования, дабы улучшить общую ситуацию с ликвидностью.

Японский рынок повышался и может завершить в плюсе третью неделю подряд. Прежде всего, японские компании провели достаточно сильный период квартальной отчётности. Иена, которая ослабла до 150 и более за доллар обещает, что в IV квартале экспортёры также смогут показать сильные результаты. Из наиболее ликвидных акций выделим: Mitsubishi UFJ Financial (-0,3%), Tokyo Electron (-0,1%), Toyota Motor (+0,1%), Sumitomo Mitsui Financial (+1,1%), Renesas Electronics Corp (+0,8%), Kawasaki Kisen Kaisha (+1,6%).

По состоянию на 8:50 мск:

NIKKEI 225 - 33566,53 п. (+0,43%),

Hang Seng - 17437,31 п. (-2,22%),

Shanghai Composite - 3044,01 п. (-0,23%).

Нефть рискует завершить с потерями четвертую неделю подряд

Нефть пыталась немного скорректировать потери предыдущих дней. Однако уже очевидно то, что она завершит четвертую подряд неделю с потерями. Более того, падение котировок Brent ниже $80 за баррель повышает вероятность того, что предложение Ирака по дополнительному сокращению предложения ОПЕК+ могут найти отклик. Основные идеи падения на текущей неделе состояли в том, что запасы в США выросли за две недели на 17,5 млн баррелей, экономика Китая демонстрирует признаки слабого роста, а добыча в США вышла на рекордные 13,2 млн баррелей. Структура бэквордации в нефтяных фьючерсах может превратиться в контанго.

По состоянию на 9:10 мск: