ПСБ: Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу выше отметки 3200 пунктов

Несмотря на сильную просадку в первой половине дня, уже спустя несколько часов российский рынок полностью восстановил потери. В разрезе сегментов лидером роста стал нефтегазовый сектор. Здесь явно выделялись акции Сургутнефтегаза и Татнефти, которые показали один из лучших результатов среди бумаг, входящих в индекс МосБиржи. Неплохо смотрелись также акции ЛУКОЙЛа и Роснефти, они смогли восстановить все потери предыдущего дня. Из бумаг внутренних секторов отметим акции Сбербанка и ВТБ, повышенным спросом пользовались расписки Русагро и акции Магнита. Вновь обновили исторические пики бумаги Совкомфлота на фоне ожидания публикации отчётности. Из аутсайдеров отметим обыкновенные акции Башнефти. После сильно импульса роста в пятницу они почти безостановочно корректируются, почти полностью нивелировав его. Неожиданно в минусе оказались бумаги угледобывающих компаний. Акции Мечела понесли сравнительно небольшие потери, особенно если сравнивать их с ростом, который наблюдается с начала ноября. Бумаги Распадской показали один из худших результатов среди ликвидных акций, упал в пятницу на 3,1%.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3190-3240 пунктов. Сильный рост нефтяных котировок в пятницу и продолжающееся восстановление сегодня утром вместе с дивидендными ожиданиями должны способствовать росту акций нефтегазовых компаний. За исключением акций НОВАТЭКа и Газпрома, нам нравятся все бумаги из данного сегмента.