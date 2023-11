«Открытие»: Российский рынок может пойти в рост вслед за нефтью и китайскими акциями

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок может пойти в рост вслед за нефтью и китайскими акциями

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, но в Китае преобладают покупки на фоне роста надежд на смягчение отношений с США. Нефть дорожает на ожиданиях дополнительных ограничений производства в ОПЕК+. Рубль немного укрепляется против доллара, но слабеет против евро и юаня. Подобный фон может способствовать тому, что поддержку отечественным индексам окажут акции экспортёров и, в первую очередь, нефтегазовый сектор. Впрочем, если рубль в течение дня вновь начнёт динамично укрепляться, то рынок может развернуться вниз.

Итоги предыдущей недели

По итогам предыдущей недели индекс МосБиржи снизился с 3242,06 п. до 3206,34 п., а индекс РТС вырос с 1107,44 п. до 1122,1 п. Пара EUR/USD повысилась с $1,0685 до $1,0913. USD/RUB снизилась с 92,29 до 90,0, а EUR/RUB с 98,55 до 97,82. Нефть подорожала с $80,01 до $80,61 за баррель. Золото подорожало с $1957,8 до $1984,70 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4415,24 п. до 4514,02 п.

Азиатские рынки начинают новую неделю разнонаправленно. Китайский рынок торговался позитивно. Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что встреча лидеров США и КНР это крайне необходимый сигнал о том, что миру необходимо больше сотрудничества. В редакционной статье китайского издания Global Times высказывают очень осторожные предположения, что высказывания президента Джо Байдена стоит пропустить мимо ушей, а вот стремление дипломатов США продолжать диалог с Китаем можно расценивать в качестве вероятного признака желания кооперации. Как минимум, отмечает издание, на саммите в Сан-Франциско не было требований к включению политических вопросов в итоговое заявление АТЭС. Впрочем, заявления это не деньги. В первой половине дня был зафиксирован приток средств нерезидентов, что на фоне предыдущих двух недель выглядит достаточно необычно. В Шанхае рост более 1% был в здравоохранении и туризме. В Гонконге технологичный сектор повышался более чем на 2% на фоне роста бумаг Tencent на 4%. Бумаги застройщика Sunac China Holdings прибавляли более 11% после того, как начал работать план реструктуризации внешних бондов.

Японский рынок начал торги с того, что обновил свой пик с 1990 года. Однако после этого началась фиксация прибыли и уже ближе к закрытию Nikkei 225 торговался в минусе. Поддержку обеспечивали акции финансового сектора: Mitsubishi UFJ Financial (+0,6%), Sumitomo Mitsui Financial (+0,2%), Mizuho Financial (+1,0%). Однако давление на рынок оказали такие значимые бумаги, как Toyota Motor (-3,6%), Tokyo Electron (-0,8%), Renesas Electronics Corp (-3,3%). Негативом стало укрепление иены, которая достигла 148,9 за доллар, хотя ещё на прошлой неделе торговалась за 151 и более за доллар.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 33462,68 п. (-0,36%),

Hang Seng - 17756,62 п. (+1,73%),

Shanghai Composite - 3068,20 п. (+0,45%).

Растут ожидания дополнительных ограничений предложения со стороны ОПЕК+

Нефть продолжила дорожать в понедельник. Пятницу контракты Brent завершили взлётом на 4%. На рынке растут ожидания того, что ОПЕК+ предпримет дополнительные шаги по обеспечению стабильности цен. В Goldman Sachs полагают, что нельзя исключать дополнительного сокращения производства, дабы не допустить избыточного предложения на рынке. В Goldman Sachs также полагают, что, как минимум, текущий план сокращения просуществует до конца 2024 года, а Саудовская Аравия будет придерживаться решения добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки до июля. Лишь после этого лидер нефтяного рынка начнёт постепенно уменьшать свой вклад в ограничение предложения. Плюс к этому есть опасения, что доступность российской нефти ухудшиться после того, как США наложили санкции на три танкера из ОАЭ, которые подозревают в транспортировке нефти из РФ дороже потолка, установленного G7.

По состоянию на 8:40 мск: