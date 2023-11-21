ПСБ: Доллар сегодня продолжит оставаться под давлением

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера курс доллара смог откатиться к 88 руб., обновив минимумы с конца июня. Объем торгов парой доллар-рубль с поставкой "завтра" достиг 1,48 млрд долл., - это максимальное значение с 12 октября, когда рынку стало известно о подписании указа об осуществлении обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Мы связываем усиление позиций рубля как с активизацией экспортеров. готовящихся к выплате налогов 28 ноября, так и улучшением конъюнктуры мировых рынков, побуждающего и спекулятивных участников увеличивать "короткие" позиции по доллару. Действительно, ситуация на рынке нефти в целом стабилизировалась после неоправданных, на наш взгляд, распродаж прошлой недели. А доллар продолжил откатываться к мировым валютам на фоне ухода опасений по ставке ФРС и, как следствие, отката долларовых ставок: индекс DXY, отражающий позиции американской валюты против 6 ведущих мировых валют, упал почти к 103 пунктам (соответственно, евро подрос к 1,095), - это минимумы с конца лета.

Сегодня утром доллар пытается пойти ниже. Мы по-прежнему видим потенциал дальнейшего укрепления рубля, рассчитываем, что приближение налогового периода и комфортный внешний фон будут способствовать тяготению доллара на этой неделе к зоне 83-85 руб.

В течение сегодняшнего дня ждем попыток американской валюты откатиться "под" 50-дневную среднюю, расположенную у 87 руб.