ПСБ: Индекс МосБиржи завершил торги в понедельник не тех же отметках, что и в пятницу – вблизи 3200 пунктов

Объёмы торгов заметно просели, оказавшись на 23% ниже среднего значения предыдущей недели, составив по итогам дня 43,6 млрд руб. На рынке наблюдалась смешанная динамика. Отдельно можем выделить лишь ИТ сектор, где абсолютно все акции показали положительную динамику. Сильнее всего здесь прибавили акции Softline после сообщения об изменение структур акционеров компании. На этих новостях бумаги компании подорожали на 7,3%. Ощутимо выросли также расписки ЦИАН в преддверии публикации финансовых результатов за III квартал. Акции Ozon вчера переписали локальные пики без значимых новостей. В финансовом секторе продолжили расти бумаги TCS Group. Сегодня пройдёт собрание акционеров компании, по результатам которого совет директоров может получить право проводить обратный выкуп, а 22 ноября будет опубликована финансовая отчётность за III квартал.

Поддержали рынок также бумаги Сбербанка, обыкновенные акции компании закончили торги вплотную подобравшись к отметке 283 руб. Наибольший рост среди бумаг, входящих в состав индекс МосБиржи показали депозитарные расписки Русагро, вчера они подскочили на 6,3%, почти полностью отыграв недавние падение. На наш взгляд, если в ближайшие дни рост продолжится, высока вероятность увидеть новые исторические максимумы по акциям компании в ближайшее время. Из прочих бумаг отметим акции Совкомфлота, которые показали околонулевую динамику, несмотря на публикацию финансовой отчётности за третий квартал. Компания продемонстрировала ожидаемое сильные результаты, подтвердив наши оценки по возможному итоговому дивиденду за 2023 год. Он может составить 18 руб./акцию.

Ожидаем сегодня увидеть продолжение консолидации индекса МосБиржи на текущих уровнях. При этом сценарий того, что индекс по итогам дня окажется ниже круглой отметки 3200 пунктов вполне вероятен на фоне укрепления рубля и низкого спроса на акции со стороны инвесторов. Отдаём сегодня предпочтение бумагам TCS Group, а также акциям золотодобытчиков. Рынок на данный момент игнорирует рост мировых цен золота, которые приблизились к 2000 долл./унц.