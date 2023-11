«Открытие»: Слабость нефти и сильный рубль вновь испытают российский рынок на устойчивость

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Слабость нефти и сильный рубль вновь испытают российский рынок на устойчивость

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. С одной стороны, китайский рынок растёт в надеждах на стимулы, что позитивно для российских акций. С другой стороны, прогнозы по прочим экономикам пока не отличаются оптимизмом на фоне постоянных заявлений представителей центральных банков, что высокие ставки это на долго. Нефть не смогла продолжить рост, так как ожидания ужесточения политики ОПЕК+ входят в конфликт с прогнозами реального спроса. На этом фоне российскому рынку будет сложно показать рост. К тому же рубль продолжает укрепляться и готов взять уровень в 88,0 за доллар.

Российский рынок закрыл торги понедельника нейтрально. Укрепление рубля не позволило индексу МосБиржи расти, а позитивные корпоративные новости и дорожающая нефть не дали развиться снижению. «Совкомфлот» опубликовал неплохой отчёт. OZON строит планы смены юрисдикции. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 39,389 млрд руб.

По итогам торгов 20 ноября индекс МосБиржи - 3207,36 п. (+0,03%), а индекс РТС - 1142,51 п. (+1,82%).

4 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а 6 закрыли торги в плюсе. Наибольший рост показал сектор потребления (+1,76%). Самое сильное снижение было в металлах и добыче (+0,69%).

Главной идеей дня был рубль. В первые часы его динамика оказалась весьма вялой, но затем началось активное укрепление. Доллар снижался до 88,135, евро до 96,285, а юань до 12,263 руб. Главное, что пройден очередной уровень, который отмечали некоторые аналитики. После взятия отметки 88,5 открывается путь к 85,0 руб, или даже 82,0-83,0 за доллар. Некоторые агрессивные прогнозы пророчат это движение до конца текущего месяца. Впрочем, условия укрепления рубля остаются прежними: обязательная продажа валюты экспортёрами, ставка ЦБ РФ на уровне 15,0%, подготовка к налоговым платежам и отсутствие существенного спроса со стороны уходящего из РФ иностранного бизнеса. В диапазоне 80,0-85,0 можно уже ожидать смягчения условий продажи валютной выручки.

«СовКомФлот» (FLOT) отчитался о прибыли в III квартале в размере $206 млн. Выручка за отчётный период составила $542,9 млн. Операционная прибыль зафиксирована на уровне $268 млн. В период с января по сентябрь чистая прибыль по МСФО оказалась в объёме $702,2 млн, а выручка $1,7 млрд, операционная прибыль - $930,3 млн. Соответственно, прибыль на акцию за девять месяцев составляет 0,293 руб.

Неплохо провёл день сектор информационных технологий. Бумаги «Группы Позитив» (POSI) корректировались вверх после нескольких дней слабости. Также активно повышались бумаги OZON Holdings (OZON). Ещё в конце прошлой недели компания подтвердила планы по смене юрисдикции на российскую. Пока сложно ожидать от OZON дивидендных перспектив, но в будущем смена юрисдикции позволит проводить выплаты российским держателям бумаг компании.

Сектор нефти и газа закрыл день небольшим снижением. Однако мы отметим, что акции «НОВАТЭК» (NVTK) прервали полосу снижения. На прошлой неделе бумаги компании подверглись распродажам на новостях о планах США запретить своим союзникам покупать газ с проекта «Арктик СПГ 2». В аутсайдерах сектора бумаги «Сургутнефтегаз» (SNGS), которые традиционно негативно реагируют на укрепление рубля. Впрочем, компанию им в группе аутсайдеров составили «ЛУКОЙЛ» (LKOH), «Роснефть» (ROSN) и «Татнефть» (TATN). Бумаги нефтяников игнорировали дорожающую нефть, так как крепкий рубль нивелирует данное преимущество.

Лидером сектора потребления были акции «РусАгро» (AGRO). Компания является одним из бенефициаров роста цен на продовольствие. Поэтому ослабление рубля для её доходов не является столь значимым фактором, хотя «РусАгро» постепенно расширяет свои экспортные возможности.

Microsoft усиливает команду искусственного интеллекта

Индексы США завершили торги в плюсе. Доходности по казначейским обязательствам снизились, что способствовало оптимизму в технологичных бумагах. Хотя представители центральных банков продолжают предупреждать рынок от преждевременных ожиданий. Глава Банка Англии Эндрю Бэйли говорил о том, что ещё рано говорить о снижении ставки, а президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин напомнил, что решения будут определяться статистикой. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств США упала на 1,3 Б.П. до 4,428%.

Microsoft (MSFT) объявила о переходе в свою команду искусственного интеллекта бывших менеджеров OpenAI Сэма Олдмена и Грега Брокмена. General Motors' (GM), напротив, сообщила об отставке руководителей подразделения по автопилоту автомобилей. Uber (UBER) объявила о размещении конвертируемых облигаций на $1,2 млрд. Было несколько изменений в банковских рекомендациях, включая повышение прогнозов по бумагам Boeing (BA) в Deutsche Bank. Ford (F) объявила о достижении полных объёмов производства на заводах, которые были затронуты забастовкой. В остальном, это был достаточно тихий и спокойный день на Wall Street.

Динамика по секторам: Technology +1,5%, Communication Services +1,05%, Real Estate +0,79%, Health +0,52%, Consumer Discretionary +0,52%, Financials +0,33%, Industrials +0,32%, Materials +0,15%, Energy +0,12%, Consumer Staples -0,01%, Utilities -0,31%.

Укрепление иены мешает росту японского рынка к новым рекордам

Азиатские рынки торговались менее уверенно. Акции в Гонконге реагировали на оптимизм в американских технологичных бумагах. Кроме того, во вторник отчитается Nvidia, что также может стать фактором позитива в технологичном секторе. Китайские инвесторы также продолжают оценивать перспективы снижения напряжённости между США и КНР после саммита АТЭС в Сан-Франциско. Акции Baidu дорожали на 4% перед отчётностью. Акции застройщика Longfor прибавляли 7%. Примечательно, что на китайском рынке отмечается приток средств нерезидентов второй день подряд.

Уверенности на японском рынке было заметно меньше. Иена укрепилась до 148,0 за доллар, что негативно сказалось на акциях экспортёров. В частности, бумаги Toyota Motor теряли более 2%, а Honda Motor 2,3%. Также под давлением были японские банки, акции которых негативно реагируют на снижение доходностей облигаций: Mitsubishi UFJ Financial (-1,6%), Sumitomo Mitsui Financial (-0,9%), Mizuho Financial (-0,5%).

Нефтяные трейдеры пока не рискуют закладываться на дополнительные меры ОПЕК+

Нефть дешевела на торгах во вторник. Повышение котировок днём ранее не получило продолжение. Одной из идей текущей недели является возможная реакция ОПЕК+ на слабость цен на нефть в последние недели. Ряд инвестиционных банков предполагает, что участники соглашения расширят ограничения на производство. Однако полной уверенности в этом нет. При этом прогнозы спроса пока не улучшаются. В США ждут снижения потребления нефти по итогам года на 300 тыс. баррелей в сутки при рекордном объёме добычи.

Ещё одним испытанием для нефти станут отчёты по запасам в США. Предварительные итоги опроса Reuters говорят о том, что аналитики ждут увеличение запасов нефти и бензина, а по дистиллятам предполагается снижение.

