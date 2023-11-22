ПСБ: Индекс МосБиржи завершает основную торговую сессию на максимуме за последнюю неделю

На рынке наблюдалась смешанная динамика, при этом сильный рост показали лишь отдельные бумаги. В нефтегазовом секторе отметим заметно прибавившие акции Татнефти, Башнефти и Сургутнефтегаза. На мой взгляд, триггером для роста стала рекомендация СД Татнефти по дивидендам, которые оказались выше ожиданий. В свою очередь это стало триггером для роста бумаг Башнефти. Инвесторы ждут, что компания также может неожиданно порадовать щедрыми выплатами.

Продолжили восходящую динамику расписки TCS Group. Акционеры согласились предоставить совету директоров компании право на выкуп акций. Кроме этого, завтра будет опубликована финансовая отчётность за III кв. Как я и ожидал, повышенным спросом пользовались акции золотодобывающих компаний. Особенно порадовали бумаги Полиметалла. Основной фактор, это сильный рост цен на золото, который пока явно не отыгран рынком. Сегодня стоимость унции золота поднялась выше 2000 долл./унц. Разнонаправленно завершают сессию бумаги ИТ компаний. После роста накануне сильно упали акции Softline и Циан, а вот бумаги Ozon вплотную приблизились к историческим максимумам. Акции ВК смогли обновить локальные максимумы.