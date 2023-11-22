ПСБ: Индекс МосБиржи завершил торговую сессию во вторник на недельных максимумах

Объёмы торгов немного увеличились, составив в итоге 49,4 млрд руб. На рынке наблюдалась смешанная динамика, сильный рост показали лишь отдельные бумаги. В нефтегазовом секторе главным событием стала рекомендация СД Татнефти по дивидендам, размер которых оказался выше ожиданий рынка. На этом фоне бумаги компании переписали локальные пики. По этой же причине сильно прибавили акции Башнефти, инвесторы надеется, что компания также выплатит щедрые дивиденды. Продолжили восходящую динамику расписки TCS Group. Акционеры согласились предоставить совету директоров компании право на выкуп акций.

Кроме этого, сегодня будет опубликована финансовая отчётность за III кв., ждём сильных результатов от компании. Повышенным спросом пользовались акции Полиметалла и Полюса на фоне роста стоимости золото, цены находятся сейчас вблизи 2000 долл./унц. Благодаря этому обе компании способны показать рекордную прибыль по итогам 2023 года. Вновь вернулись к росту акции угледобывающих компаний, бумаги Мечела и Распадской оказались в числе лидеров. Разнонаправленно завершили день бумаги ИТ компаний. После роста накануне сильно упали акции Softline, а также Циан, несмотря на сильную финансовую отчётность за III кв., а вот бумаги Ozon обновили исторический максимум, вплотную приблизившись к 3000 руб.