«Открытие»: Нейтральный внешний фон будет способствовать консолидации

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Нейтральный внешний фон будет способствовать консолидации на российском рынке

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Индексы Азии торгуются разнонаправленно, но без существенной волатильности. Нефть также проявляет вялость. Рубль в утренние часы слабеет против доллара и юаня, но укрепляется против евро. Сложившаяся ситуация способствует консолидации на российском рынке, или даже росту, если рубль не продолжит своё укрепление широким фронтом.

Российский рынок смог справиться с укреплением рубля и закрыл вторник ростом. Секторы нефти и газа, а также металлов и добычи ликвидировали дневное падение, что и помогло индексу МосБиржи. Совет директоров «Татнефти» принял решение по дивидендам. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 43,45 млрд руб.

Лидеры роста на 23:50 мск:

1 OZON-адр 2 990,5 4,82% 2 Polymetal 564,3 4,5% 3 Селигдар 72,85 3,29% 4 Татнфт 3ао 634,2 3,05% 5 Татнфт 3ап 629,5 2,39%

Лидеры снижения на 23:50 мск:

1 AGRO-гдр 1 532 -1,78% 2 FIVE-гдр 2 186 -1,69% 3 Ростел -ао 81,81 -1,43% 4 iQIWI 567 -1,13% 5 GLTR-гдр 631,05 -0,93%

4 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а 6 смогли показать прирост. Наибольшее снижение было в потреблении (-0,65%). Наибольший рост состоялся в секторе информационных технологий (+1,93%).

Рост информационных технологий обеспечили лидеры отрасли OZON Holdings (OZON), чьи бумаги отыгрывают перспективы смены юрисдикции, МКП «ВК» и «Яндекс. Отчитавшийся ЦИАН (CIAN) оказался в аутсайдерах. Прибыль за 9 месяцев составила 1,427 млрд руб. Год назад был убыток 9 млн руб. Выручка увеличилась на 41% до 8,301 млрд руб. скорректированная EBITDA выросла на 87% до 2,209 млрд руб. Рентабельность по EBITDA повысилась на 5,9 П.П. до 24,4%. В III квартале прибыль составила 812 млн руб, что вдвое превосходит показатель прошлого года за аналогичный период (380 млн руб). Выручка выросла на 44% до 3,238 млрд руб. Примечательно, что рентабельность по IBITDA выросла в III квартале на 9,0 П.П. до 33,5%. Распродажа бумаг, скорее всего, связана с фиксацией прибыли по факту выхода отчётности.

Бумаги «Ростелекома» (RTKM) являются одними из тех, чья дивидендная привлекательность померкла на фоне высокой ставки ЦБ РФ. Акционеры компании одобрили дивиденды за 2022 год в размере 5,4465 руб на привилегированную, или обыкновенную акцию на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов утверждена на 1 декабря. При текущей цене обыкновенной акции 82,38 руб дивидендная доходность не превышает 6%.

Совет директоров «Татнефти» (TATN) принял решение по дивидендам. Выплата составит 35,17 руб на оба типа акций по результатам III квартала. Рекомендованная дата закрытия реестра 9 января. ВОСА по данному вопросу состоится 22 декабря.

Топливный оператор «ЕвроТранс» (EUTR) провёл первичное размещение акций, входе которого привлёк 13,5 млрд руб. Цена размещения составила 250 руб за акцию. Примечательно, что основные акционеры компании дополнительно привлекли бумаги на 1,2 млрд руб. Дочерняя ООО «Трасса ГСМ» купила бумаги на 1,0 млрд руб с целью использования их для исполнения обязательств по договорам купли-продажи акций, которые будут заключены путем акцепта безотзывной оферты А001 (оферты на дополнительную покупку акций).

Рубль продолжил своё укрепление. Доллар снижался до 87,655, евро до 95,76, а юань до 12,264 руб. На рынке начинает формироваться две противоположные позиции. Одна заключается в том, что поход до 85,0 руб за доллар состоится и даже может осуществиться пробой до 80-82. Другая точка зрения склоняется к позиции, что перед новогодними праздниками усиливается импорт, тем более, что этому способствует текущее укрепление рубля. Соответственно, ожидается стабилизация курса в диапазоне 85,0-90,0, или в более широком значении 85,0-95,0. Пока сложно говорить о развороте, или стабилизации, так как основные факторы всё ещё способствуют усилению позиций россиянина. В техническом плане 85,0 это лишь психологическая отметка, а вот по уровням Фибоначчи значимые значения располагаются в районе 82,0-83,0 за доллар, если мы берем крайние точки укрепления курса в 2022 году и ослабления в 2023 году. Как минимум, день закрыт ниже отметки 88,0 за доллар, что намекает на продолжение движения рубля вперёд.

По итогам торгов:

USD/RUB – 87,87 (-0,6%),

EUR/RUB – 96,18 (-0,54%),

CNY/RUB – 12,292 (-0,21%).

Nvidia сильно отчиталась, но ждёт сложности на китайском рынке

Индексы США завершили торги вторника в минусе. Статистика была далеко не самой оптимистичной, да ещё предупреждения от розничных сетей добавили негативных эмоций. В частности, сеть магазинов электроники Best Buy (BBY) отмечает высокую неопределённость продаж в предрождественский период на фоне снижения активности покупателей. Протокол заседания ФРС не был особенно жёстким, или мягким. В основном, говорится об осторожности в решениях и необходимости сдерживающей денежной политики на некоторое время. Ожидания рынка относительно смягчения на 100 б.п. в 2024 году не изменились. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась на 0,8 Б.П. до 4,414%.

Продажи жилья на вторичном рынке снизились на 4,1% за октябрь до минимального значения за 13 лет, или 3,79 млн в годовом пересчёте. Доступность жилья составляла 1,15 млн, или около 3,6 месяцев продаж, что является небольшим улучшением от сентября.

Розничная сеть Lowe's Companies (LOW) не дотянула до прогнозов по выручке и сравнимым продажам, да ещё ухудшила прогноз на IV квартал. Zoom Video Communications (ZM) отчиталась лучше ожиданий и снизила прогноз на ближайшие кварталы. Однако сниженный прогноз оказался выше ожиданий Wall Street. Analog Devices (ADI) традиционно отчиталась сильно за прошедший квартал, но ждёт сложные условия на рынке в IV квартале. Medtronic (MDT) не только отчиталась лучше ожиданий, но производитель медицинских приборов также повысил прогноз на ближайший квартал. На канале CNBC прошла информация о том, что глава Amazon (AMZN) Джефф Безос мог недавно продать ещё 8-10 млн акций компании.

Однако дневные новости воспринимались рынком через призму ожиданий результатов Nvidia (NVDA). Прибыль на акцию $4,02 против ожиданий $3,36. Выручка $18,12 млрд против ожиданий $16,09 млрд. Выручка от продаж дата-центрам $14,51 млрд против ожиданий $12,82 млрд. Выручка от игрового сектора $2,86 млрд против ожиданий $2,7 млрд. Однако результаты были смазаны предупреждением компании о том, что в ближайший год могут пострадать доходы от продажи Китая и по другим лицензионным направлениям. В предыдущие кварталы продажи дата-центрам по данным направлениям формировали до 20%-25% выручки. После такого предупреждения бумаги заметно подешевели, затем восстановились, но возобновили падение с меньшим темпом.

Динамика по секторам: Technology -0,83%, Real Estate -0,47%, Consumer Discretionary -0,38%, Energy -0,21%, Industrials -0,05%, Financials -0,04%, Communication Services -0,01%, Utilities +0,22%, Consumer Staples +0,35%, Materials +0,4%, Health +0,61%.

По итогам торгов:

DJIA - 35088,29 п. (-0,18%),

S&P 500 - 4538,19 п. (-0,20%),

NASDAQ Composite - 14199,98 п. (-0,59%).

Рост акций Baidu спасает индекс Гонконга от просадки

Азиатские индексы торговались разнонаправленно. В Шанхае и Гонконге преобладали продажи, но снижение было незначительным. Акции Xiaomi теряли около 3%, а оператора туризма Trip.com около 2,5%. Частично ситуацию уравновешивали акции Baidu, которые прибавляли более 5% после отчётности, оказавшейся лучше ожиданий. Общий негатив для азиатских рынков создают заявления представителей ведущих центральных банков о том, что инвесторы закладывают слишком оптимистичные ожидания относительно скорого начала смягчения денежной политики.

Японский рынок был более оптимистичным, хотя давление испытывали акции полупроводниковой индустрии. Иена ослабла до 148,5 за доллар, что стимулировало покупки акций экспортёров: Sony (+1,1%), Nippon Steel (+1,3%), Honda Motor (+0,9%). Меж тем отчётность Nvidia и предупреждения относительно вероятных потерь на лицензируемых рынках негативно сказались на полупроводниковом секторе: Advantest Corp. (-4,0%), Tokyo Electron (-0,9%). В четверг японский рынок не работает.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 33478,48 п. (+0,37%),

Hang Seng - 17737,87 п. (+0,02%),

Shanghai Composite - 3058,38 п. (-0,31%).

Котировки нефти застыли в нерешительности

Нефть торговалась нейтрально. Данные по запасам в США предлагают негативный сценарий, но рынок всё же ждёт совещание ОПЕК+, на котором могут быть приняты дополнительные меры по стабилизации цен. Согласно данным API, на неделе до 17 ноября коммерческие запасы нефти в США +9,05 млн баррелей, запасы бензина -1,79 млн баррелей, а дистиллятов -3,51 млн баррелей. Статистика запасов подтверждает сезонность, которая характеризуется профилактическими работами на НПЗ, во время которых снижается спрос на сырую нефть, но одновременно происходит более медленное пополнение запасов нефтепродуктов.

По состоянию на 8:40 мск: