«Открытие»: Повышение индекса МосБиржи обеспечивает небольшая коррекция в рубле

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок повышался в первой половине дня в среду. Повышение индекса МосБиржи обеспечивает небольшая коррекция в рубле. Существенный вклад вносят бумаги крупнейших банков. Дивидендные ожидания в бумагах Сбербанка только крепнут. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 29,4 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3227,28 п. (+0,27%), а индекс РТС - 1152,29 п. (-0,18%).

Лидерами среди индексных бумаг были ВТБ, «Группа Позитив», «Юнипро», МКП «ВК», ММК. Самыми слабыми оказались «Сегежа», МТС, «РусАгро», «НОВАТЭК» и «Аэрофлот».

Акции Сбербанка (SBER) обновили максимум почти за два года. В начале декабря ожидается день инвестора, в рамках которого могут быть объявлены параметры предполагаемых дивидендов за 2023 год. Однако уже сегодня можно сказать о том, что дивидендная база, по сравнению с 2022 годом, стала заметно больше. Также Сбер представил нейросеть, или искусственный интеллект, для создания полноценного видео. Сеть может создавать ролики по 8 секунд на различные темы. То есть Сбер в очередной раз подтверждает свой статус не только финансовой компании, но и передового разработчика IT решений.

Акции «Южуралзолото» стартуют сегодня на Московской Бирже. Группа золотодобывающих компаний пополняется ещё одним участником. По своей сути, акции золотодобытчиков рассматриваются, как производный инструмент от золота. Соответственно, интерес может оказаться достаточно большим. Цена размещения 55 копеек за бумагу. По данным компании, основной объём заявок на первичном размещении был от институциональных инвесторов.

Основную поддержку рынку обеспечивает небольшая коррекция в рубле. Отечественная валюта демонстрировала значительную техническую перекупленность и «откат» выглядит вполне логично. Тем более, что усиливаются ожидания стабилизации курса доллара в диапазоне 85,0-90,0 руб на фоне увеличения предновогоднего импорта. Собственно говоря, текущий курс также может усилить спрос со стороны импортёров, так как он почти на 15% выгодней пиковых значений текущего года. Однако полностью отрицать вероятность похода на уровень 85,0, а то и 82,0-83,0 пока нельзя. Условия укрепления остаются прежними. Бюджетные показатели также способствуют стабилизации курса. По словам министра финансов Антона Силуанова, дефицит бюджета РФ в текущем году составит около 1% ВВП. Он отметил хорошие поступления от нефтегазовых доходов, а также стабильность в экономике.

По состоянию на 15:45 мск:

USD/RUB – 88,22 (+0,40%),

EUR/RUB – 96,28 (+0,10%),

CNY/RUB – 12,310 (+0,15%).

Европейские индексы успокоились относительно перспектив скорого смягчения от ЕЦБ

Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Впрочем, движение вверх было весьма скромным. На текущей неделе представители ЕЦБ, да и протокол ФРС, смогли убедить рынок в том, что вопрос о снижении ставки не будет стоять, как минимум, пару кварталов. Впрочем, в США инвесторы всё же закладывают вероятность первого снижения на март, оценивая её на уровне около 30%. Акции Thyssenkrupp, производящей широкую номенклатуру товаров, включая оборонные заказы, дорожали на 6% после сильного отчёта за фискальный год, который компания завершила с сильными позициями по свободному денежному потоку. Бумаги онлайн рынка Adevinta повышались на 5% на новостях о предложении по покупке со стороны консорциума Permira и Blackstone. Сумма сделки может составить $13,1 млрд. Британская сеть товаров для ремонта Kingfisher столкнулась с падением своих акций более чем на 6% после того, как компания второй раз за три месяца ухудшила прогноз продаж.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7466,60 п. (-0,21%),

DAX - 15972,29 п. (+0,45%),

CAC 40 - 7256,08 п. (+0,37%).

Технический комитет ОПЕК получил негативный взгляд на перспективы нефти

Технический комитет обратился к ведущим трейдерам на рынке нефти для консультаций. Согласно информации Reuters, подготовленная презентация показала достаточно пессимистичный взгляд на рынок нефти. Возможно, что подобная информация может увеличить вероятность дополнительного сокращения производства нефти в рамках ОПЕК+ 26 ноября. Сама нефть дешевела на европейском отрезке торгов. Поводом для этого стал очередной рост запасов в США. Согласно данным API, на неделе до 17 ноября коммерческие запасы нефти в США +9,05 млн баррелей, запасы бензина -1,79 млн баррелей, а дистиллятов -3,51 млн баррелей. Статистика запасов подтверждает сезонность, которая характеризуется профилактическими работами на НПЗ, во время которых снижается спрос на сырую нефть, но одновременно происходит более медленное пополнение запасов нефтепродуктов.

По состоянию на 15:45 мск:

WTI - $75,60 (-2,79%),

Brent - $79,98 (-3,00%),

Золото - $2023,70 (+0,09%).

Американский рынок готовится к торгам с большим объёмом макроэкономической статистики

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,1% в Dow Jones до 0,4% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала почти на 3 Б.П. до 4,366%. Календарь статистики на среду будет достаточно насыщен, так как данные, которые традиционно выходят в четверг, публикуются на день раньше. В частности, будут опубликованы цифры по первичным обращениям за пособиями по безработице, отчёт по заказам на товары длительного пользования за октябрь, индекс потребительского доверия от Университета Мичигана, отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктам. Также в среду выйдет отчёт Baker Hughes по активным буровым.